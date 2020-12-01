Сепаратизм чи образи угорців - що СБУ шукала на Закарпатті

Не минуло й місяця, як Україна звинуватила Угорщину у втручанні у хід місцевих виборів на Закарпатті та заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям, як між двома країнами розгорівся черговий скандал. Приводом до цього стали обшуки Служби безпеки України (СБУ) в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді та у помешканні голови цієї організації та очільника "Партії угорців України" Василя Брензовича.

Ці події викликали жорстку реакцію з боку Будапешта. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у дестабілізації відносин, пообіцяв поскаржитися на дії української влади у НАТО та закликав ОБСЄ направити спостережну місію на Закарпаття.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто (фото з архіву)

Чому СБУ провела обшуки на Закарпатті

У Службі безпеки України 30 листопада пояснили, що її співробітники перевіряли інформацію "про причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України". Йдеться про "фейкове" поширення дії законів Угорщини та юрисдикції її державних органів на окремі українські регіони.

У відомстві запевнили, що під час обшуків виявили друковані матеріали, що популяризують створення етнічної автономії на Закарпатті та "Великої Угорщини", яка включає в себе території сусідніх держав, на яких проживають угорські меншини. Слідство також перевіряє можливе сприяння "іноземній державі" з боку українських публічних діячів - зокрема, вчинення дій "із ознаками державної зради".

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Угорський гімн і відео з погрозами

Ситуацію ускладнює те, що разом з новиною про обшуки СБУ соціальними мережами почало ширитися відео, на якому нібито нещодавно обрані депутати Сюртівської сільської ради Ужгородського району співають гімн Угорщини одразу після складання депутатської присяги, яка відбулася 21 листопада.

При цьому у СБУ звернули увагу і на цю подію - 1 грудня у відомстві повідомили, що перевіряють інформацію про можливе правопорушення з боку депутатів. Із відповідним проханням до відомства, а також до прокуратури звернулися народні депутати з правлячої фракції "Слуга народу" Віталій Безгін та Олександр Корнієнко.

Також низка ЗМІ оприлюднила відео, на якому невідомий у масці з червоно-чорним прапором та символікою націоналістичної організації "Правий сектор" погрожував угорським українцям і радив їм "уважно стежити за своїми думками про автономність".

На цю ситуацію вже відреагували у міністерстві внутрішніх справ України. Глава відомства Арсен Аваков назвав тих, хто погрожує українцям угорського походження, провокаторами і ворогами держави та заявив про жорстке переслідування таких екстремістів. За словами міністра, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через розпалювання національної ворожнечі. Він додав, що Україна захистить своїх громадян від екстремістів, "навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни".

Реакція Будапешта

У СБУ так і не сказали, в якому саме фонді проводили обшуки. Однак у Товаристві угорської культури Закарпаття підтвердили, що йдеться про слідчі дії у їхньому центральному офісі в Ужгороді та у помешканні голови організації Василя Брензовича. Також у Товаристві угорської культури Закарпаття вже заявили, що операція СБУ була здійснена на "сфабрикованих політичних звинуваченнях", які у організації категорично відкидають.

Сіярто, своєю чергою, пообіцяв, що Будапешт буде "відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах". За його словами, він підняв тему "образ на адресу угорської громади" на засіданні НАТО, яке відбулося 1 грудня, а також обговорив із головою МЗС Албанії, яка зараз головує в ОБСЄ, своє прохання направити спостережну місію організації на Закарпаття. Сіярто заявив, що спостерігачі ОБСЄ "будуть проінформовані про те, що сталося", і зв'яжуться з представниками угорців Закарпаття.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Позиція МЗС України

Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба виступив на захист дій Служби безпеки України під час зустрічі з послом Угорщини Іштваном Ійдярто. Він назвав "безпідставною спекуляцією" звинувачення у залякуванні угорців в Закарпатській області та запевнив, що слідчі дії українських правоохоронців відбуваються стосовно окремих громадян України, а не угорської національної меншини.

"В Україні як правовій державі діє принцип індивідуальної, а не колективної відповідальності", - заявив міністр, закликавши угорську сторону уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності та створюють деструктивне емоційне напруження в українсько-угорських відносинах.

Кулеба також назвав неприпустимою ситуацію, коли українські місцеві депутати на інавгураційному засіданні співають гімн іноземної держави.

Обшукали в Закарпатті, а поцілили в Будапешт

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський зазначає у розмові з DW, що ситуація має багато спільного із загостренням відносин між Україною і Угорщиню наприкінці 2017 року, коли було ухвалено закон про освіту. Тоді Сіярто також обіцяв тиснути на Україну через ОБСЄ, НАТО і ЄС та навіть погрожував переглядом Угоди про асоціацію з Євросоюзом. І тоді, за словами експерта, також багато фактів вказували на спроби зовнішніх гравців підсилити цей конфлікт за допомогою провокаційних відео та інших кроків. "Саме тоді одразу відбувся підпал угорського центру в Ужгороді, сліди якого привели у підсумку до Росії", - згадує Тужанський.

Водночас, зазначає експерт, цього разу ситуація є унікальною не лише тому, що вона лягає на попередню історію глибокої кризи у двосторонніх відносинах України і Угорщини. Брензович, за словами Тужанського, є надзвичайно близькою до угорського лідера Віктора Орбана людиною, а Товариство угорської культури Закарпаття фактично створене для розподілу коштів уряду Угорщини для підтримки угорської меншини в Україні. "Таким чином, коли СБУ підозрює цих людей у підривній діяльності, вона фактично звинувачує у цьому владу Угорщини. У такому контексті вкрай важливо мати залізобетонні докази", - каже експерт, на думку якого, українські силовики поки таких доказів не надали.

"Тому, з одного боку, дійсно виглядає, що ми повертаємося до гострої фази в українсько-угорських відносинах, але є великий ризик того, що ситуація цього разу ситуація зайде відчутно далі", - попереджає Тужанський.