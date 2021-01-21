Шмигаль очікує на подальшу економічну інтеграцію України до ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС, який забезпечить засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Про це Шмигаль заявив у вівторок, 9 лютого, під час його зустрічі з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, що відбулася в межах робочого візиту Шмигаля до Брюсселя.

"Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації - як основу для тісного зшивання наших економік та ринків", - зазначив Денис Шмигаль, якого цитує сайт Кабінету Міністрів України.

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Шмигаль зокрема зауважив, що одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. "Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення угоди", - сказав український прем'єр.

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Очільник українського уряду вказав і на важливість діалогу з ЄС щодо "зеленої" трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом. "Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов'язань щодо наближення українського законодавства в сфері енергетики до законодавства ЄС", - наголосив прем'єр-міністр.

Мішель планує відвідати Україну

Водночас речник Мішеля Баренд Лейтс за підсумками зустрічі повідомив про намір Шарля Мішеля відвідати в березні цього року Україну й Грузію. Також він зазначив, що ця поїздка голови Європейської Ради слугуватиме для того, щоб вкотре наголосити на позиції ЄС щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України й Грузії, а також їхнього шляху реформ.