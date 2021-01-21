 Шмигаль очікує на подальшу економічну інтеграцію України до ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Шмигаль очікує на подальшу економічну інтеграцію України до ЄС

У Києві угоду про асоціацію з ЄС розглядають як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації - як основу для інтеграції економік і ринків України й ЄС, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль і Шарль Мішель

Денис Шмигаль (л.) і Шарль Мішель на зустрічі в Брюсселі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна розраховує на прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС, який забезпечить засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Про це Шмигаль заявив у вівторок, 9 лютого, під час його зустрічі з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, що відбулася в межах робочого візиту Шмигаля до Брюсселя.

"Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації - як основу для тісного зшивання наших економік та ринків", - зазначив Денис Шмигаль, якого цитує сайт Кабінету Міністрів України.

Читайте також: Угода про асоціацію з ЄС: євроінтеграцію гальмує часта зміна пріоритетів в Україні

Шмигаль зокрема зауважив, що одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. "Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення угоди", - сказав український прем'єр.

Читайте також: Боррель - Шмигалю: Ухвалений ВРУ закон щодо е-декларацій є недостатнім

Очільник українського уряду вказав і на важливість діалогу з ЄС щодо "зеленої" трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом. "Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов'язань щодо наближення українського законодавства в сфері енергетики до законодавства ЄС", - наголосив прем'єр-міністр.

Мішель планує відвідати Україну

Водночас речник Мішеля Баренд Лейтс за підсумками зустрічі повідомив про намір Шарля Мішеля відвідати в березні цього року Україну й Грузію. Також він зазначив, що ця поїздка голови Європейської Ради слугуватиме для того, щоб вкотре наголосити на позиції ЄС щодо підтримки незалежності та територіальної цілісності України й Грузії, а також їхнього шляху реформ.

Дивитись відео 01:22

Як Україна йшла до Угоди про асоціацію: 10 років і 1 революція (01.09.2017)

DW.COM

Рада асоціації Україна-ЄС: нові учасники, "Приватбанк" і промисловий безвіз

У Брюсселі відбулася перша Рада асоціації Україна-ЄС за участю Олексія Гончарука та нового керівництва ЄС. За що Київ хвалили, від чого застерігали та про що домовилися, - в репортажі DW.  

Також за темою

Impfstoff Pfizer-BioNTech COVID-19

Чи допоможе Євросоюз Україні вакцинами від коронавірусу 21.01.2021

У ЄС запевняють, що допоможуть сусіднім країнам, зокрема й Україні, вакцинами від коронавірусу. DW з'ясовувала, як працюватиме ця допомога та коли її можна очікувати.

EU-Ukraine-Gipfel in Brüssel

Зеленський у Брюсселі: як пройшов перший "живий" саміт Україна-ЄС 07.10.2020

Свій перший "живий" міжнародний саміт з початку пандемії Євросоюз вирішив провести з Україною. Як Зеленського приймали в Брюсселі, як оцінюють його успіхи в реформах і про що домовилися на саміті - в репортажі DW.

Ukraine Premierminister Denys Shmygal

Шмигаль у Брюсселі з неприємним гостинцем з України 23.07.2020

Український прем'єр Денис Шмигаль у четвер, 23 липня, здійснює перший візит до Брюсселю. Гість з Києва приїхав за грошима, а із собою привіз неприємний гостинець: торговельні обмеження для виробників з ЄС.

Реклама

Докладно

Амаль або Hope (Надія) - перший зонд, запущений на Марс Об'єднаними Арабськими Еміратами

Марсоманія: одразу три місії на Марсі

Після семи місяців польоту до Марсу наближаються одразу три дослідницькі апарати.  

5000 євро заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

5000 євро на заснування бізнесу заробітчанам, які повернуться в Україну. Що думають про це заробітчани та експерти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  