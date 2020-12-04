Боррель - Шмигалю: Ухвалений ВРУ закон щодо е-декларацій є недостатнім

Проголосований Верховною Радою законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірні дані у електронних деклараціях не матиме потрібного ефекту для запобігання корупції. Про це верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю під час телефонної розмови у вівторок, 8 грудня. Розмова відбулась замість відкладеної Ради асоціації Україна-ЄС, у ній також взяли участь також єврокомісар з сусідства Олівер Варгеї та українська віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

"Верховний представник наголосив на важливості відновлення кримінальної відповідальності за хибне декларування. Він зазначив, що нещодавно проголосований закон щодо декларацій, хоча і є кроком у правильному напрямку (…), має кілька недоліків і не створює необхідних запобіжників, а також не матиме ефекту запобігання корупції", - повідомили в зовнішньополітичній службі ЄС.

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Боррель і Варгеї "наполегливо закликали Україну продовжити зусилля" зі зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією. "Вони наголосили, що ефективна судова реформа залишається життєво важливою частиною цих зусиль", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Конституційний суд України (КСУ) ухвалив рішення, яким визнав неконституційною норму про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Також КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, деякі пункти і статті закону України "Про запобігання корупції", які стосуються повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Ці рішення викликали критику як всередині України, так і з боку міжнародних партнерів і кредиторів Києва.

ЄС вивчає можливість поглиблення секторальної співпраці з Україною

Єврокомісар Варгеї запевнив співрозмовників, що ЄС продовжить допомагати Україні долати пандемію коронавірусу, впроваджувати та імплементувати угоду про асоціацію. Представники ЄС також вказали Шмигалю та Стефанішиній на важливість поваги до демократії, верховенства права та прав людини, включно з правами осіб, які належать до національних меншин.

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Боррель додав, що "Євросоюз вивчає можливості поглибити секторальну співпрацю з Україною, включно з зеленою та цифровою сферами, а також продовжить підтримувати стратегічну орієнтацію України на тіснішу інтеграцію з Євросоюзом". Також глава дипломатії ЄС вказав на "прогрес України на шляху реформ, попри дестабілізаційні дії Росії та конфлікт на Сході, а також виклики, які створює пандемія коронавірусу".

Співрозмовники домовилися провести Раду асоціації Україна-ЄС 11 лютого. Як раніше повідомляла DW, чергове її засідання було заплановане на 8 грудня, у форматі відеоконференції. Його відклали через бажання Брюсселя провести зустріч вживу, а не віртуально.