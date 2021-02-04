ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини

Єврокомісія підтримує процес перепродажу Польщею Україні 1,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Про це у середу, 10 лютого, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє кореспондент DW.

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За словами Домбровскіса, Україна отримає в рамках міжнародної ініціативи COVAX 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer вже у лютому, а також від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca у першому півріччі 2021. "На додачу Єврокомісія підтримує Польщу в перепродажі 1,2 мільйона вакцин AstraZeneca Україні. Контракти на закупівлю вакцини, підписані ЄС, дозволяють перепродаж без отримання жодного прибутку", - повідомив Домбровскіс, зазначивши, що Єврокомісія допоможе з контрактними формальностями та з доставкою вакцини з Польщі до України. Коли ці дози вакцини зможуть надійти, він не уточнив.

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"Ми з нетерпінням очікуємо початку вакцинації в Україні цього місяця. Водночас ми занепокоєні впливом російської дезінформації щодо процесу вакцинації в Україні та готові допомогти протидіяти цій дезінформації та скепсису щодо вакцини", - зазначив Домбровскіс.

Шмигаль подякував ЄС за підтримку української медичної системи в боротьбі з пандемією коронавірусу. "Все більше європейських партнерів говорять про важливість, аби Україна так само мала доступ до вакцинації на ранніх етапах, адже це краще допоможе стримати пандемію на всьому континенті", - зазначив прем'єр, однак не назвав при цьому, які інші країни, крім Польщі, готові поділитися вакциною з Україною.

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