 ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2021

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Новини

ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС допомагає Польщі у перепродажі Україні вакцин AstraZeneca від коронавірусу. Денис Шмигаль додав, що й інші країни ЄС готові надати вакцину Україні.

ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини

ЄС допомагає Польщі перепродати Україні 1,2 мільйона доз вакцини

Єврокомісія підтримує процес перепродажу Польщею Україні 1,2 мільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Про це у середу, 10 лютого, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє кореспондент DW.

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За словами Домбровскіса, Україна отримає в рамках міжнародної ініціативи COVAX 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer вже у лютому, а також від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca у першому півріччі 2021. "На додачу Єврокомісія підтримує Польщу в перепродажі 1,2 мільйона вакцин AstraZeneca Україні. Контракти на закупівлю вакцини, підписані ЄС, дозволяють перепродаж без отримання жодного прибутку", - повідомив Домбровскіс, зазначивши, що Єврокомісія допоможе з контрактними формальностями та з доставкою вакцини з Польщі до України. Коли ці дози вакцини зможуть надійти, він не уточнив.

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"Ми з нетерпінням очікуємо початку вакцинації в Україні цього місяця. Водночас ми занепокоєні впливом російської дезінформації щодо процесу вакцинації в Україні та готові допомогти протидіяти цій дезінформації та скепсису щодо вакцини", - зазначив Домбровскіс.

Шмигаль подякував ЄС за підтримку української медичної системи в боротьбі з пандемією коронавірусу. "Все більше європейських партнерів говорять про важливість, аби Україна так само мала доступ до вакцинації на ранніх етапах, адже це краще допоможе стримати пандемію на всьому континенті", - зазначив прем'єр, однак не назвав при цьому, які інші країни, крім Польщі, готові поділитися вакциною з Україною.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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