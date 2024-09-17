Домбровскіс: ЄС вже надав Україні допомоги на 118 млрд євро

Європейський Союз надав Україні економічної, гуманітарної та військової допомоги, а також іншої підтримки на суму 118 мільярдів євро. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс у вівторок, 17 вересня. "На сьогодні загальна допомога Україні та її народу з боку ЄС та його держав-членів становить близько 118 мільярдів євро", - наводить слова Домбровскіс сайт ЄК.

За його словами, ця сума включає майже 14 мільярдів євро, зібраних в рамках фонду Ukraine Facility, 25,2 мільярда євро макрофінансової допомоги ЄС, 12,2 мільярда євро грантів, позик і гарантій, а також 17 мільярдів євро, які надано державам-членам ЄС для допомоги біженцям з України.

Військова допомога сягнула понад 43 мільярди євро

Крім того, Домбровскіс наголосив, що ЄС та його держави-члени наразі мобілізували близько 43,5 мільярда євро на військову підтримку України, з яких 6,1 мільярда євро надійшли від Європейського фонду миру. Також на території ЄС підготовано 60 тисяч українських військових, а нинішня мета - вишколити до кінця зими ще 15 тисяч військовослужбовців, зауважив віцепрезидент ЄС.

Водночас держави-члени ЄС працюють над спільною ініціативою щодо доставки одного мільйона боєприпасів і досягли близько 70 відсоктів цієї мети, зазначив Домбровскіс. "Очікується, що потужність виробництва 155-мм боєприпасів у державах-членах ЄС досягне щонайменше 1,4 мільйона снарядів на рік до кінця 2024 року", - запевнив він.

Також Домбровскіс нагадав, що Євросоюз спрямував 1,4 мільярда євро прибутку від заморожених російських активів на постачання озброєння Україні, включно з артилерійськими боєприпасами та протиповітряною обороною, а також на закупівлі зброї в української оборонної промисловості. "Ми очікуємо, що більшість поставок відбудеться до кінця року", - зауважив він.

Водончас, за словами європосадовця, ЄС працює над реалізацією рішення Великої сімки щодо надання Україні приблизно 46 мільярдів євро, які фінансуватимуться за рахунок очікуваних доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що за час війни Росії проти України Європейський Союз надав Києву військової допомоги, а також іншої підтримки на суму 85 мільярдів євро.