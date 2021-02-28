40 відсотків випадків COVID-19 у ФРН - британський варіант

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler) застеріг щодо наслідків стрімкого поширення виявленої раніше в Великобританії мутації коронавірусу B.1.1.7. Відповідну заяву вірусолог зробив у п'ятницю, 5 березня, в Берліні.

За словами фахівця, є підстави вважати, що вже невдовзі британський варіант коронавірусу стане домінуючим у Німеччині. "Прогнозується, що B.1.1.7 незабаром стане панівним домінуючим у Німеччині. Тоді стане ще складніше стримувати вірус", - попередив експерт, цитує Reuters.

На підтвердження своїх слів Вілер навів останні показники статистики: якщо ще чотири тижні тому тільки шість відсотків виявлених випадків коронавірусу припадали на британський варіант, то тепер це вже 40 відсотків. Крім того, мутація B.1.1.7 "ще заразніша й небезпечніша" за дотеперішній патоген, наголосив Вілер.

На тлі цього вірусолог вказав на зростання середнього показника кількості заражень на 100 тисяч осіб протягом одного тижня, що спостерігається останнім часом у Німеччині. Це при тому, що раніше фахівці й представники влади намагалися досягти до весни значного скорочення кількості заражень, а також випадків тяжкого перебігу хвороби та смертей у зв'язку з коронавірусом.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу медики Німеччини повідомили про 10 580 нових випадків зараження коронавірусом протягом одного дня. Рівно тиждень тому добовий показник заражень становив 9997 нових випадків. Щодо тижневого показника в Німеччині, то станом на 5 березня, він тримався на рівні 65,4 на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, в Німеччині з 6 березня розпочинається масовий розпродаж домашніх тестів на коронавірус - їх можна буде придбати у продуктових магазинах, в аптеках та магазинах для товарів особистої гігієни та побутового вжитку.