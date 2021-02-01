 Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині

Частка британського варіанту коронавірусу серед усіх інфікованих у Німеччині на COVID-19 нині складає більше 22 відсотків. Пару тижнів тому вона була трохи менше шести відсотків.

Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині

Британський варіант коронавірусу швидко поширюється у Німеччині

Варіант коронавірусу, який вперше був виявлений у Великобританії та потім стрімко розповсюдився світом, швидко поширюється у Німеччині. Про це у середу, 17 лютого, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), передає інформагенція dpa.

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За його словами, варіант коронавірусу, відомий як B.1.1.7, підтверджується наразі у більш ніж 22 відсотках усі позитивних тестів на COVID-19, які робляться у Німеччині.

Ще два тижні тому державний Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомляв, що частка випадків варіанту коронавірусу B.1.1.7 у Німеччині складала трохи менше шести відсотків.

Нагадаємо, варіант коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії, вже зафіксували у 94 країнах. Водночас експерти припускають, що насправді заразніші варіанти коронавірусу більш поширені у світі, але не всі вони виявляються та реєструються.

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З листопада 2020 року у Німеччині триває локдаун. Введені обмеження допомогли зменшити кількість заражень коронавірусом. Однак канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та інші німецькі урядовці переконані, що наразі зарано пом'якшувати обмеження, вказуючи на загрозу більш небезпечніших мутацій коронавірусу. Жорсткий локдаун триватиме в ФРН щонайменше до 7 березня. 

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