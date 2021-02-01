 Британський варіант коронавірусу виявили вже в 94 країнах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

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Новини

Британський варіант коронавірусу виявили вже в 94 країнах

Мутація коронавірусу, яку вперше виявили у Великобританії, є на третину заразнішою за початковий варіант вірусу. Її поширення викликає стурбованість на тлі загального зниження кількості заражень у світі.

Лікарі транспортують інфікованого коронавірусом пацієнта у Бразилії

Лікарі транспортують інфікованого коронавірусом пацієнта у Бразилії

Варіант коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії, зафіксували у 94 країнах. Про це Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила у вівторок ввечері, 16 лютого, передає агенція dpa.

У свою чергу, мутацію коронавірусу, яку вперше виявили у Південно-Африканській республіці, підтвердили у 46 країнах, а варіант з Бразилії і Японії - в 21 країні. 

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Водночас експерти припускають, що насправді ці заразніші варіанти коронавірусу більш поширені у світі, але не всі вони виявляються та реєструються.

Особливе занепокоєння викликає британська мутація коронавірусу, яка, за стриманими оцінками, є приблизно на третину заразнішою за першопочатковий виявлений коронавірус торік. Два інші варіанти, ймовірно, також більш заразніші у порівнянні з початковим, але точних даних наразі немає.

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При цьому поширення вищезгаданих варіантів коронавірусу відбувається на тлі зменшення загальної кількості нових заражень. Так, минулого тижня у світі зафіксували 2,7 мільйона нових інфікувань коронавірусом. Це - на півмільйона або на 16 відсотків менше, ніж тижнем раніше. Максимальну кількість заражень зафіксували на першому тижні січня. Тоді коронавірусом заразилися майже 5 мільйонів осіб у світі. Крім того, ВООЗ повідомляє про зниження рівня летальності від коронавірусу на 10 відсотків.

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