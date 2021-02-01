У десяти країнах світу виявили новий варіант коронавірусу

Новий варіант коронавірусу, який назвали B1525, виявлений у Великобританії, а також іще в дев'яти країнах, зокрема в Данії, США й Австралії. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомила газета The Guardian з посиланням на дослідників з Единбурзького університету.

Науковці зазначають, що цей варіант схожий на вже відомий B117 і містить низку мутацій, які непокоять дослідників. Зокрема, йдеться про мутацію E484K, яка робить вірус більш стійким до антитіл, котрі виробляє організм. Ця мутація присутня також у варіантах вірусу, які поширюються в ПАР та Бразилії.

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Варіант B1525 було вперше виявлено ще в грудні у Великобританії та Нігерії. Поки що в Великобританії зареєстровано 32 випадки зараження цим варіантом коронавірусу.

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Нагадаємо, країни Європи намагаються обмежити поширення нових варіантів коронавірусу. Зокрема, в ніч на 14 лютого Німеччина запровадила контроль на кордонах з Чехією та австрійською федеральною землею Тироль, які визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу".