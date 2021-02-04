 У Великобританії виявили ще дві мутації коронавірусу, одна з яких викликає ″занепокоєння″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Великобританії виявили ще дві мутації коронавірусу, одна з яких викликає "занепокоєння"

Одна із двох нових мутацій коронавірусу SARS-CoV-2, які були виявлені у Великобританії, викликає занепокоєння вчених. Повідомляється про 76 випадків зараження.

Реклама із правилами поведінки під час пандемії COVID-19 у Лондоні

У Великобританії були виявлені дві нових мутації коронавірусу, який викликає захворювання на COVID-19. Про це у вівторок, 9 лютого повідомили у Консультативній групі щодо загроз нових респіраторних вірусів при міністерстві охорони здоров'я країни.

Зазначається, що один із варіантів було зафіксовано у Бристолі, а інший - у Ліверпулі. При цьому перша з мутацій вже викликала занепокоєння дослідників, ідеться у повідомленні.

Читайте також: Наскільки небезпечний новий коронавірус з Великобританії з двома мутаціями

76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу

У відомстві повідомляють, що обидві мутації стосуються шиповидного білку вірусу. В теорії ця зміна може призводити до зменшення імунної реакції на вірус навіть після перенесеної хвороби чи щеплення. Таким чином ці варіанти є подібними до тих, що були раніше виявлені у Південноафриканській Республіці та Бразилії.

Згідно з даними Служби громадського здоров'я Великобританії (PHE), у країні наразі виявлено 76 випадків інфікування двома новими мутаціями коронавірусу. Водночас лікарі поки запевняють, що і проти них вакцини зберігатимуть свою ефективність.

Читайте також: Слабкі вакцини сприяють небезпечним мутаціям коронавірусу

Британський варіант коронавірусу є летальнішим

Нагадаємо, що наприкінці січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав інший, виявлений раніше у Великобританії варіант коронавіурсу SARS-CoV-2 таким, що може спричинити вищі показники летальності. Так, за даними наукового радника уряду Патріка Валланса, якщо для попереднього вірусу існувала загроза смерті десяти 60-річних чоловіків з 1000, у яких діагностували цей вірус, то для виявленої мутації цей показник становить 13-14 потенційних смертей із 1000.

Водночас Джонсон додав, що наявні дані свідчать - дозволені у Великобританії вакцини демонструють ефективність у протидії цьому варіанту коронавірусу.

Дивитись відео 01:25

Чому віруси мутують? І чи небезпечно це для людей?

DW.COM

Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію вірусу та про те, чому не вакцинується сам

Вакцину проти коронавірусу BioNTech/Pfizer першою дозволили використовувати в ЄС. Співзасновник BioNTech розповів DW, коли можна буде отримати контроль над пандемією і чи захищає щеплення від мутованого варіанту вірусу.  

Коментар: Час поділитися патентами на випуск вакцини від COVID-19

Європі бракує вакцини, бо виробники не виконують підписані договори. Якби фармацевтичні компанії поділилися патентами, це прискорило б виробництво і вирішило проблему в усьому світі, вважає Барбара Везель.  

Також за темою

Coronavirus - Astrazeneca Impfstoff

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження 04.02.2021

Вакцина від коронавірусу, що її створила компанія AstraZeneca, має, як свідчить нове дослідження, 76-відсоткову ефективність уже після першого щеплення. Вона також суттєво зменшує ризик передачі вірусу.

Großbritannien beginnt Tür-zu-Tür-Tests | Jagd nach COVID-Variante

Наскільки небезпечний новий коронавірус з Великобританії з двома мутаціями 05.02.2021

Комбінація британського і південноафриканського варіантів робить коронавірус ще більш заразним і навіть може поставити під сумнів ефективність вакцин.

Novavax Impfstoff Symbolbild

Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу 06.02.2021

Вакцина проти коронавірусу, розроблена американським концерном Novavax, пройшла другу і третю фазу клінічних випробувань і довела свою ефективність, в тому числі, проти мутацій коронавірусу. Що про неї відомо?

Реклама

Докладно

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель

Як у Європарламенті сварили Борреля за візит до Москви

Євродепутати дві години критикували Жозепа Борреля за його візит до Москви та пресконференцію з Сергієм Лавровим.  

5000 євро заробітчанам - допомога чи популізм? (відео)

5000 євро на заснування бізнесу заробітчанам, які повернуться в Україну. Що думають про це заробітчани та експерти?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  