У Великобританії виявили ще дві мутації коронавірусу, одна з яких викликає "занепокоєння"

У Великобританії були виявлені дві нових мутації коронавірусу, який викликає захворювання на COVID-19. Про це у вівторок, 9 лютого повідомили у Консультативній групі щодо загроз нових респіраторних вірусів при міністерстві охорони здоров'я країни.

Зазначається, що один із варіантів було зафіксовано у Бристолі, а інший - у Ліверпулі. При цьому перша з мутацій вже викликала занепокоєння дослідників, ідеться у повідомленні.

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76 випадків зараження новими варіантами коронавірусу

У відомстві повідомляють, що обидві мутації стосуються шиповидного білку вірусу. В теорії ця зміна може призводити до зменшення імунної реакції на вірус навіть після перенесеної хвороби чи щеплення. Таким чином ці варіанти є подібними до тих, що були раніше виявлені у Південноафриканській Республіці та Бразилії.

Згідно з даними Служби громадського здоров'я Великобританії (PHE), у країні наразі виявлено 76 випадків інфікування двома новими мутаціями коронавірусу. Водночас лікарі поки запевняють, що і проти них вакцини зберігатимуть свою ефективність.

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Британський варіант коронавірусу є летальнішим

Нагадаємо, що наприкінці січня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав інший, виявлений раніше у Великобританії варіант коронавіурсу SARS-CoV-2 таким, що може спричинити вищі показники летальності. Так, за даними наукового радника уряду Патріка Валланса, якщо для попереднього вірусу існувала загроза смерті десяти 60-річних чоловіків з 1000, у яких діагностували цей вірус, то для виявленої мутації цей показник становить 13-14 потенційних смертей із 1000.

Водночас Джонсон додав, що наявні дані свідчать - дозволені у Великобританії вакцини демонструють ефективність у протидії цьому варіанту коронавірусу.