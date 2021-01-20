 Британський варіант коронавірусу, ймовірно, є більш летальним - Джонсон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Новини

Британський варіант коронавірусу, ймовірно, є більш летальним - Джонсон

Натепер уже є докази того, що виявлений наприкінці минулого року в Великобританії варіант коронавірусу може спричиняти вищі показники летальності, ніж традиційний коронавірус, стверджує Борис Джонсон.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон визнав, що натепер є докази того, що виявлений наприкінці минулого року в Великобританії новий варіант коронавірусу може спричиняти вищі показники летальності. Про це Джонсон заявив у п'ятницю, 22 січня, під час пресконференції в Лондоні.

"Дещо вказує на те, що новий варіант (коронавірусу. - Ред.) - варіант, що вперше був виявлений в Лондоні і на південному сході (Англії. - Ред.) - може бути пов'язаний з вищим показником летальності", - зазначив британський прем'єр, цитує інформагенція Reuters.

Так само головний науковий радник Сполученого Королівства Патрік Валланс підтвердив, що ті люди, котрі заразилися виявленим британським варіантом коронавірусу, мають "підвищений ризик". Якщо для попереднього вірусу існувала загроза смерті десяти 60-річних чоловіків з 1000, в яких діагностували цей вірус, то для виявленої мутації цей показник становить 13-14 потенційних смертей з 1000, навів приклад фахівець.

Водночас Джонсон зазначив, що всі наявні дані засвідчують, що обидві дозволені в Великобританії вакцини від коронавірусу демонструють ефективність у протидії старому й новому варіанту коронавірусу.

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Тим часом експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що натепер цей різновид коронавірусу підтверджено вже у близько 60 країнах.

Нагадаємо, через мутацію коронавірусу B.1.1.7 багато країн обмежили рух товарів і людей з Великобританією. Раніше повідомлялося, що виявлена мутація коронавірусу значно більш заразна порівняно з попереднім варіантом, однак доказів про вищу летальність від цього варіанту коронавірусу не було.

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