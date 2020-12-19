 У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2020

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Новини

У Німеччині вперше виявили нову мутацію коронавірусу з Великобританії

Новий варіант коронавірусу виявили у жінки, яка прилетіла до Франкфурта з Лондона. Наразі вона ізольована у будинку родичів у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Перший задокументований випадок нової мутації коронавірусу у ФРН виявили у жінки, що прилетіла з Лондона

Перший задокументований випадок нової мутації коронавірусу у ФРН виявили у жінки, що прилетіла з Лондона до Франкфурта-на-Майні

У Німеччині в четвер, 24 грудня, підтвердили, що виявили новий варіант коронавірусу. Жінка, яка 20 грудня прилетіла до Німеччини з лондонського аеропорту "Хітроу", отримала позитивний результат тесту, який зробила в аеропорті Франкфурта-на-Майні.

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Подальший генетичний аналіз зразка в лабораторії в Берліні виявив нову мутацію коронавірусу, повідомила влада федеральної землі Баден-Вюртемберг, де наразі перебуває жінка. "Це перший відомий випадок у Німеччині", - зазначила місцева влада.

Жінка прилетіла до Німеччини до родичів, які забрали її з аеропорту. Відтоді вона живе ізольовано у їхньому будинку у Баден-Вюртемберзі, повідомило міністерство охорони здоров'я цієї федеральної землі. З того часу у неї почали з'являтися легкі симптоми. Крім того, ще троє осіб, які мали з нею тісний контакт, також пішли на карантин.

Нагадаємо, 14 грудня уряд Великобританії повідомив про виявлення на південному сході Англії нового варіанту коронавірусу, а вже 19 грудня посилив у регіоні через це карантинні заходи. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що цей варіант "до 70 відсотків більш заразний", ніж його вже відомий попередник.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії.

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