 Єврокомісія рекомендує послабити суворі обмеження щодо Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Єврокомісія рекомендує послабити суворі обмеження щодо Великобританії

Країнам-членам ЄС варто послабити запроваджені щодо Великобританії обмеження на рух людей та товарів, кажуть у Європейській Комісії. Обмеження запровадили у відповідь на поширення мутованого коронавірусу.

Вантажівки в британському порту Дувр

Вантажівки в британському порту Дувр

Європейська Комісія (ЄК) закликала країни-члени Європейського Союзу (ЄС) послабити суворі обмеження щодо Великобританії на рух людей та товарів, запровадженні у відповідь на виявлення мутованого варіанту коронавірусу. Відповідну рекомендацію національним урядам країн-членів ЄС Єврокомісія оприлюднила у вівторок, 22 грудня. "Дію заборон на авіа- та залізничні перевезення потрібно призупинити на тлі необхідності уможливити невідкладні поїздки та запобігти перериванню ланцюгів поставок", - йдеться в заяві ЄК, цитує інформагенція AFP.

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Єврокомісари вказали, зокрема, на необхідність зробити виняток для громадян ЄС, котрі мають постійне місце проживання у Великобританії, в разі, якщо вони здали тест на коронавірус або ж перебуватимуть у карантині. Те саме стосується підданих Великобританії, які проживають у ЄС. Натомість вимога щодо перебування у карантині не повинна застосовуватися до медичних працівників та представників інших важливих професій. На пілотів літаків, далекобійників та капітанів суден також не повинна поширюватимя норма щодо обов'язкового тестування або ж карантину, вважають у Єврокомісії.

Утім, у Європейській Комісії визнали, що від необов'язкових поїздок до Великобританії або з неї слід утриматися.

Проблеми спричинила мутація коронавірусу

Минулими вихідними Великобританія значно посилила протиепідемічні заходи через швидке поширення мутованого варіанту коронавірусу, особливо в Південній Англії. Багато країн ЄС відповіли на це закриттям кордонів і заборонами на в'їзд з Великобританії протягом як мінімум 48 годин. Авіаційне та залізничне сполучення було також призупинено. Франція так само закрила кордони для вантажних перевезень.

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Німеччина призупинила авіаперевезення з Великобританії аж до кінця року. Крім того, 22 грудня МОЗ ФРН запровадило до 6 січня 2021 року повну заборону на пересування мандрівників з Великобританії, Північної Ірландії та ПАР, де теж виявлено новий коронавірус. Вважається, що нова форма збудника значно заразніша, ніж попередня.

Нині британський уряд прагне будь-що уникнути нестачі в поставках товарів та послуг. Раніше у Великобританії виникли перебої з імпортом із ЄС, оскільки багато компаній хотіли поповнити свої запаси через відсутність успіху в переговорах щодо торговельних відносинах між Лондоном та Брюсселем після Brexit.

Напередодні посли країн-членів ЄС після консультацій з експертами доручили Єврокомісії розробити рекомендації щодо скоординованих дій усіх членів спільноти в цьому плані. Тоді ж вони наголосили на важливості "полегшити умови для важливих поїздок та транзиту пасажирів".

У Єврокомісії підкреслюють, що на час перехідного періоду після Brexit, який триває до 31 грудня цього року, діє принцип вільного руху товарів та людей. Однак з 1 січня жителі Великобританії при пересуванні підпадатимуть під ті ж коронавірусні обмеження, які в ЄС запроваджені для третіх країн.

Оскільки регулювання в'їзду та виїзду перебувають у компетенції національних урядів країн-членів ЄС, то рішення Єврокомісії тут має лише рекомендаційний характер.

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