Мутація коронавірусу: в Данії ексгумують мільйони норок через побоювання жителів

У Данії ексгумують та спалять трупи чотирьох мільйонів норок, забитих на хутряних фермах та похованих на військовому полігоні на заході країни після виявлення випадків їхнього зараження мутованим штамом коронавірусу SARS-CoV-2. Про це представники уряду країни повідомили у неділю, 20 грудня.

Місцеві жителі висловлювали побоювання, що через утворення газів при розкладанні трупів тварин існує ймовірність зараження вірусом джерел питної води та озера, в якому офіційно дозволено купатися. Воно розташоване на відстані близько 200 метрів від полігону.

Ексгумація не раніше травня 2021 року

На підставі скарг уряд Данії звернувся до парламенту, який підтримав рішення про ексгумацію та спалення трупів тварин. За даними міністерства з питань сільського господарства і продовольства, це зроблять не раніше травня 2021 року, коли загроза зараження людей COVID-19 під час ексгумації буде зведена до нуля.

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4 листопада уряд Данії розпорядився винищити усіх норок на хутряних фермах після виявлення випадків зараження тварин коронавірусом SARS-CoV-2, який мутував. Було встановлено, що мутований коронавірус передається людям, через що в Ютландії, регіоні на північному сході країни, де була виявлена мутація, запровадили суворі обмеження. Згодом Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про виявлення випадків мутованого коронавіурсу у норок у США, Іспанії, Італії, Нідерландах та Швеції.

Данія вважається найбільшим в світі виробником норкового хутра. До винищення тварин у зв'язку з поширенням коронавірусу в цій країні налічувалося понад 1100 хутряних ферм і близько 15-17 мільйонів норок, особливо значна кількість цих ферм у Північній Ютландії, нагадує dpa. 21 грудня парламент Данії розгляне законопроєкт про заборону розведення в країні норок до 2022 року.