ВООЗ: Новий штам коронавірусу не вийшов з-під контролю

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають не панікувати через виявлення нового штаму коронавірусу, який є на 70 відсотків більш заразним. "Навіть якщо вірус поширюється трохи швидше, його все ще можна зупинити", - підкреслив координатор ВООЗ з надзвичайної допомоги Майкл Раян в понеділок, 21 грудня. За його словами, ситуація "ще не вийшла з-під контролю".

"Немає ніяких доказів, що новий штам призведе до важчого перебігу хвороби", - зазначив Райан. Він додав, що наразі вчені перевіряють нових претендентів на вакцини від коронавірусу на стійкість до нового штаму.

У ВООЗ вважають, що стратегія боротьби з новим штамом має залишатися такою самою і не потребує змін.

Штам коронавірусу знайшли в шести країнах

Між тим нову мутацію коронавірусу, крім Великобританії, вже виявили ​​в п'яти країнах - Австралії, Ісландії, Італії, Нідерландах і Данії. У всіх з них, за винятком Данії, мова йде лише про окремі випадки. У Німеччині її поки не зафіксували.

Тим часом директор Інституту вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten), який є провідним вірусологом Німеччини, вважає, що новий штам таки вже є у ФРН. "Вірус з'явився в кінці вересня в Англії, а виявили його в жовтні. Пізніше його підтвердили в Італії, Нідерландах, Данії та навіть Австралії. Чому він не повинен опинитися тут?" - зазначив Дростен.

У Biontech припускають, що їхня вакцина ефективна поти нового штаму

У німецькій компанії BioNTech, яка розробила вже затверджену в низці країн вакцину проти коронавірусу, припускають, що вона також ефективна проти нового штаму. "Ймовірність цього велика", - заявив директор компанії Угур Шахін (Ugur Sahin).

Нагадаємо, 14 грудня уряд Великобританії повідомив про виявлення на південному сході Англії нового штаму коронавірусу, а вже 19 грудня посилив у регіоні через це карантинні заходи. Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що цей штам "до 70 відсотків більш заразний", ніж його вже відомий попередник.

Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії.

Німеччина, яка до кінця року головує у Раді ЄС, скликає термінову зустріч у рамках європейського кризового механізму для обговорення ситуації, що склалась, та подальших заходів.

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