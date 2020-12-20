В Італії виявили більш заразний штам коронавірусу з Великобританії

Новий штам коронавірусу, поширення якого з Великобританії загрожує іншим країнам світу, зокрема ЄС, виявлений також в Італії. Про це у неділю, 20 грудня, повідомило міністерство охорони здоров'я цієї країни. Штам виявлений в одному з військових госпіталів Рима у пацієнта, який нещодавно прибув з Великобританії. Він та його родичі ізольовані.

Саме з цією новою мутацією коронавірусу експерти пов'язують останній спалах коронавірусної хвороби COVID-19 на півдні Великобританії. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків більш заразний", ніж відомі до цього варіанти. У Лондоні та на південному сході Англії через появу цієї мутації у неділю запроваджений посилений локдаун та скасовані заплановані раніше різдвяні послаблення обмежень. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії.

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Низка європейських країн вже припинила або ж припиняє авіасполучення з Великобританією. Про відповідне рішення в неділю повідомили влада Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Чехії, Болгарії, Латвії. Оскільки Франція закрила свої кордони для в'їзду з Великобританії, британська влада була змушена закрити на виїзд порт в Дуврі і тунель під протокою Ла-Манш, що сполучає британські острови з європейським континентом.

Німеччина, яка до кінця року головує у Раді ЄС, скликає термінову зустріч у рамках європейського кризового механізму для обговорення сиутації, що склалась, та подальших заходів.

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