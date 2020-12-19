ВООЗ закликає Європу посилити контроль через мутацію коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у неділю, 20 грудня, закликала європейські країни посилити заходи у боротьбі з коронавірусом через появу у Великобританії його нового штаму. За даними ВООЗ, за межами Великобританії було зафіксовано 11 випадків інфікування мутованим вірусом - дев'ять у Данії, та по одному у Нідерландах та Австралії.

"По всій Європі, де передача є інтенсивною та широко розповсюдженою, країнам необхідно подвоїти свої підходи до контролю та запобігання", - наголосила речниця європейського представництва ВООЗ, передає агенція AFP.

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Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті.

За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, цей новий варіант коронавірусу може бути на 70 відсотків більш заразним, ніж старий. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування. Через виявлення нового штаму коронавірусу низка європейських країн вже закрила або думає над закриттям сполучення із Великобританією.