Вакцина BioNTech/Pfizer захищає і від мутованого коронавірусу

Компанії Biontech та Pfizer заявили, що розроблена ними вакцина є дієвою й проти мутованого варіанту коронавірусу.
Розроблена компаніями Biontech та Pfizer вакцина є дієвою й проти мутованого варіанту коронавірусу, виявленого у Великобританії та ПАР. Про це компанії повідомили в п'ятницю, 8 січня, посилаючись на перші результати досліджень. За їхніми даними, препарат "ефективно нейтралізував" мутований вірус.
За даними компаній, дослідницький експеримент полягав у введенні відтвореної в лабораторії нової мутації в сироватку крові, взятої в осіб під час попередніх досліджень, передає агентство AFP. Ці сироватки нейтралізували мутацію так само, як і "класичний" коронавірус. Хоча відтворена мутація і не містила повного спектру змін, аналогічних мутаваному вірусу з Великобританії і ПАР, результат все одно позитивний, тому що це вказує на те, що мутації так само не є стійкими до вакцини, як і оригінальний вірус.
Утім, зазначають у компаніях, необхідні подальші дослідження, і вони тривають. Розробники також запевнили, що у випадку втрати захисного ефекту вакцини вони можуть оперативно відповідним чином змінити активний інгредієнт і адаптувати його до нового вірусу.
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Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Любек
Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Гамбург
Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Люнебург
Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Берлін
Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Мюнстер
Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Бохум
Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Лейпциг
Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Ерфурт
Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Франкфурт
Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Майнц
У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Нюнберг
Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Штутгарт
Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.