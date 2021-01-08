 Вакцина BioNTech/Pfizer захищає і від мутованого коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2021

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Новини

Вакцина BioNTech/Pfizer захищає і від мутованого коронавірусу

Компанії Biontech та Pfizer заявили, що розроблена ними вакцина є дієвою й проти мутованого варіанту коронавірусу.

Вакцина BioNTech/Pfizer захищає і від мутованого коронавірусу, заявили компанії-розробниці

Розроблена компаніями Biontech та Pfizer вакцина є дієвою й проти мутованого варіанту коронавірусу, виявленого у Великобританії та ПАР. Про це компанії повідомили в п'ятницю, 8 січня, посилаючись на перші результати досліджень. За їхніми даними, препарат "ефективно нейтралізував" мутований вірус.

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За даними компаній, дослідницький експеримент полягав у введенні відтвореної в лабораторії нової мутації в сироватку крові, взятої в осіб під час попередніх досліджень, передає агентство AFP. Ці сироватки нейтралізували мутацію так само, як і "класичний" коронавірус. Хоча відтворена мутація і не містила повного спектру змін, аналогічних мутаваному вірусу з Великобританії і ПАР, результат все одно позитивний, тому що це вказує на те, що мутації так само не є стійкими до вакцини, як і оригінальний вірус.

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Утім, зазначають у компаніях, необхідні подальші дослідження, і вони тривають. Розробники також запевнили, що у випадку втрати захисного ефекту вакцини вони можуть оперативно відповідним чином змінити активний інгредієнт і адаптувати його до нового вірусу.

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"Ми віримо в те, що якщо вірус зміниться настільки, що потребуватиме адаптації вакцини, гнучкість технологічної платформи mRNA Biontech дозволить це зробити", - йдеться в повідомленні.

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    Автор: Андреас Кірхгофф


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