 У МОЗ України не бачать причин непокоїтися через мутований коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Новини

У МОЗ України не бачать причин непокоїтися через мутований коронавірус

Нова мутація коронавірусу дозволяє йому передаватися швидше, але вона не є приводом для занепокоєння, зазначили в Центрі громадського здоров'я України.

Новий штам коронавірусу не є більш смертоносним, ніж старий, зазначили в Центрі громадського здоров'я

Новий штам коронавірусу не є більш смертоносним, ніж старий, зазначили в Центрі громадського здоров'я

Поява нового штаму коронавірусу не є приводом для занепокоєння, вважають експерти Центру громадського здоров'я (ЦГЗ)  МОЗ України. "Віруси постійно зазнають мутацій. Поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння", - йдеться у заяві центру. Там додали, що диверсифікацію SARS-CoV-2 спостерігають у всьому світі, й вона відбуватиметься через постійне передавання вірусів.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що більшість мутацій, що виникають, не дають селективної переваги вірусу. При цьому деякі мутації все ж таки можуть забезпечити йому прискорену передачу. В центрі зазначили, що попередні результати моделювання, про які повідомила Великобританія, дають підстави припустити, що новий варіант коронавірусу здатен поширюватися на 70 відсотків швидше, ніж інші варіанти вірусу.

Експерти також зазначили, що на сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції або смертності від нового штаму вірусу. При цьому більшість випадків інфікування новим варіантом коронавірусу реєстрували у людей до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми.

Новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що новий штам вірусу "до 70 відсотків більш заразний", ніж відомі до цього варіанти. Крім Великобританії та Італії, цей штам також виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії. Через виявлення нового штаму авіасполучення з Великобританією тимчасово призупинили багато країн у Європі і світі.

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