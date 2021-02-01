Наскільки небезпечний новий коронавірус з Великобританії з двома мутаціями

У Великобританії на початку лютого виявлені перші випадки зараження коронавірусом, який поєднує в собі британський і південноафриканський варіанти. Це викликало в країні занепокоєння, оскільки йдеться про комбінацію двох небезпечних мутацій вірусу, адже вже британський варіант B.1.1.7 сам по собі більш заразний, ніж перші відомі варіанти. Своєю чергою, південноафриканський варіант 501Y.V2, який здатний поширюватися ще швидше, несе в собі мутацію E484K, яка була також виявлена ​​в двох бразильських варіантах коронавірусу.

Небезпека для перехворілих і вакцинованих?

Ці мутації роблять віруси особливо заразними для молодих людей до 20 років. Крім того, мутація E484K має негативний ефект на дію антитіл та нейтралізацію коронавірусу. Антитіла утворюються у людей, що перехворіли або отримали щеплення. Тож існує побоювання, що ані перенесена хвороба, ані вакцинація недостатньо захищають від нового зараження коронавірусом, який містить у собі цю мутацію. У Бразилії вже були окремі випадки багаторазового зараження таким вірусом.

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Розшифровка геному коронавірусу

Оскільки британські органи охорони здоров'я особливо інтенсивно вивчають проби, взяті у громадян під час тестування на коронавірус, у них є дуже точні дані про те, які варіанти вірусу поширені в країні. За даними британської Консультативної групи щодо нових і потенційних загроз респіраторних вірусів (Nervtag), в результаті секвенціювання 200 тисяч проб виявлено 11 комбінацій різних варіантів вірусу. Науковці вважають високо ймовірною наявність і більшого числа подібних комбінацій.

У Великобританії особливо ретельно вивчають проби на коронавірус, узяті на аналіз

Такий розвиток викликає занепокоєння у вірусолога Джуліана Танга з університету Лестера, оскільки подальше поширення вірусу може створити умови для появи дедалі більшої кількості його нових варіантів. Тому дуже важливо, щоб люди дотримувалися чинних обмежень, інакше вірус буде не тільки поширюватися, але й змінюватися, сказав Танг в інтерв'ю BBC.

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Якщо комбінації різних варіантів вірусу зможуть широко поширитися, це значно ускладнить боротьбу з пандемією: більше число заражень за короткий проміжок часу може призвести до додаткового перевантаження і без того перевантажених систем охорони здоров'я.

Перевірка ефективності вакцин

Фахівці зараз також перевіряють, наскільки вже допущені до застосування вакцини ефективні проти нових варіантів коронавірусу, які містять небезпечні мутації та їхні комбінації. За даними німецької фірми BioNTech та американського фармацевтичного концерну Pfizer, створена ними вакцина в великій мірі ефективна як проти британського, так і проти південноафриканського варіанту коронавірусу. Ця вакцина - одна з трьох, які допущені до використання і вже активно застосовуються для вакцинації в ЄС.

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Вакцинують людей цим препаратом і у Великобританії. Вакцинують у ЄС і препаратом американської фармацевтичної компанії Moderna. За даними самої компанії, її вакцина добре діє проти британського варіанту вірусу, проте в шість разів менш ефективна проти південноафриканського, повідомив американський епідеміолог Ерік Фейгл-Дін.

Виробники вакцин уже активно займаються модифікацією препаратів, щоб вони забезпечували захист і проти нових мутацій вірусу. Однак, як відомо, розробка, тестування, допуск до застосування і виробництво вакцин тривають довго.