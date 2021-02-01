 Мутації коронавірусу: Німеччина частково закрила кордони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Мутації коронавірусу: Німеччина частково закрила кордони

Поліція ФРН виставила пости на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тироль, які визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу". Перетинати кордон дозволено обмеженій кількості людей.

На кордоні між Німеччиною та Чехією

На кордоні між Німеччиною та Чехією

Федеральна поліція Німеччини у ніч на неділю, 14 лютого, виставила пости на прикордонних переходах між Баварією, а також Саксонією та Чехією і австрійською федеральною землею Тироль, які у ФРН визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу". На дорогах немає загороджень, але поліцейські зупиняють автомобілі та перевіріяють у водіїв мету подорожі. Рух потягів та автобусів через кордони зупинено.

Кордон дозволено перетинати лише тим особам, які працюють у медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також водіям вантажівок та тим, хто їде не похорон. При цьому поліцейським треба пред'явити негативний тест на коронавірус. Поки що невідомо, чи треба подорожнім проходити тест щодня, через день чи щотижня.

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Скептична реакція ЄС

Тим часом комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес скептично поставилася до рішення Німеччини запровадити контроль на кордонах з Чехією та Австрією. "Страх перед мутаціями коронавірусу зрозумілий. Але при цьому залишається фактом і те, що від вірусу неможливо захистититися за допомогою закритих кордонів", - сказала вона в інтерв'ю газеті Ausgsburger Allgemeine. За словами Кіріакідес, найкращим захистом від коронавірусу залишається щеплення та дотримання гігієнічних приписів.

За даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині за останню добу виявили 6114 нових випадків зараження коронавірусом, 218 хворих померли. Загалом з початку пандемії в ФРН зареєстрували 2 334 561 осіб, інфікованих SARS-CoV-2. При цьому  від COVID-19 померли 64 960 осіб. Останніми тижнями в Німеччині спостерігається скорочення кількості заражень.

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