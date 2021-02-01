 ФРН запроваджує контроль на кордоні з Чехією через мутації коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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ФРН запроваджує контроль на кордоні з Чехією через мутації коронавірусу

Чехію та австрійську федеральну землю Тироль віднесли у Німеччині до зон поширення мутацій коронавірусу. Контроль на кордоні запроваджують з 14 лютого.

Черга перед центром тестування на коронавірус на чесько-німецькому кордоні

Черга перед центром тестування на коронавірус на чесько-німецькому кордоні

Через поширення мутацій коронавірусу в Чехії та частині Австрії уряд Німеччини в четвер, 11 лютого, ухвалив рішення щодо нових обмежень на в'їзд та контролю на кордонах. За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, цього дня Чехія та австрійська федеральна земля Тироль були віднесені до зон поширення мутацій коронавірусу. Глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) прийняв рішення з опівночі неділі, 14 лютого, запровадити тимчасовий контроль на кордоні з Чехією, повідомив речник міністерства. Вибірковий контроль на кордоні з Австрією здійснюється з часів кризи біженців у 2015 році, дію відповідного рішення неодноразово продовжували.    

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Як зазначив речник німецького МВС, уряд країни зараз узгоджує зі всіма залученими сторонами можливі винятки щодо в'їзду, повідомляє інформагентство dpa.

Горст Зеегофер в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung зауважив, що із проханням включити до списку зон поширення мутацій коронавірусу прикордонні райони Чехії та Тироль, а також запровадити контроль на кордонах до федерального уряду звернулися землі Баварія та Саксонія.

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У цьому списку досі не було жодної сусідньої з Німеччиною країни. З держав чи регіонів, які включені до нього, зокрема з Великобританії, дозволено прибувати до ФРН лише німцям та іноземцям, які проживають в Німеччині. Винятки зроблено також для медичного персоналу, транзитних пасажирів та працівників, задіяних у постачанні товарів. Через обмеження в'їзду, для прикладу, німецькі клуби, які виступають у Лізі чемпіонів УЄФА, свої домашні матчі з суперниками з Англії змушені перенести в інші країни.

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Чехія з 12 лютого запроваджує жорсткий локдаун у трьох районах, два з яких розташовані поблизу кордону з Німеччиною. Жителі цих районах не мають права виїжджати за їхні межі, заборонено також в'їзд. У цих районах показник нових випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч жителів за сім днів перевищив позначку у 1000.

У Тиролі для виїзду за межі землі з 12 лютого потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус. У цій землі поширюється заразніша мутація коронавірусу, яку спершу виявили в Піденній Африці.

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