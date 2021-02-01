 Мутації коронавірусу: Італія посилює перевірку приїжджих з Австрії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Мутації коронавірусу: Італія посилює перевірку приїжджих з Австрії

Італія з метою захисту від поширення мутованого коронавірусу посилює перевірки подорожніх, які прибувають з Австрії. Вони мають показати на кордоні негативний тест на COVID-19 та пройти двотижневий карантин.

На кордоні між Австрією та Італією

На кордоні між Австрією та Італією

З метою захисту від поширення нових варіантів коронавірусу Італія запровадила більш жорсткі правила перевірки приїжджих з Австрії. Про це 13 лютого повідомив італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца. За його словами, таким чином країна прагне захиститися від південноафриканської мутації, яка шириться в Австрії.

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Нові правила, які набули чинності в неділю, 14 лютого, передбачають, що люди, які пробули в Австрії понад 12 годин, - навіть транзитні пасажири - повинні на кордоні пред'явити негативний тест на коронавірус. Тест має бути зроблений не більш ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Уже в Італії подорожні мають відбути двотижневий карантин, після якого треба буде зробити ще один тест.

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Нагадаємо, що в ніч на 14 лютого німецька поліція виставила пости на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тироль, які визнано "регіонами, де поширена мутація коронавірусу". Кордон дозволено перетинати лише тим особам, які працюють у медичній сфері або на підприємствах "критичної інфраструктури", а також водіям вантажівок та тим, хто їде не похорон. При цьому поліцейським треба пред'явити негативний тест на коронавірус. Поки що невідомо, чи треба подорожнім проходити тест щодня, через день чи щотижня.

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