Коронавірус: у ФРН починають масовий продаж домашніх тестів

Німецькі торговельні мережі повідомили про готовність продавати населенню тести на коронавірус для самостійного використання. У середу, 3 березня, мережі дискаунтерів Aldi Nord і Aldi Süd оголосили про початок продажу з 6 березня таких домашніх тестів у своїх магазинах. Згідно з повідомленням, спочатку діятимуть кількісні обмеження щодо продажів: одна пачка в одні руки. Продаватимуть ці тести на касах магазинів обох торговельних мереж.

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Одна упаковка коштуватиме близько 25 євро й міститиме п'ять тестів. Результати таких тестів мають відобразитися через 15 хвилин після мазка з носа. Коефіцієнт виявлення, як стверджується, становить близько 96 відсотків.

Конкурент-дискаунтер Lidl і супермаркети Rewe і Edeka також обговорюють питання продажу подібних тестів. Крім того, мережі магазинів косметики, засобів особистої гігієни, товарів для дому й харчових продуктів Rossmann і DM планують почати продаж таких експрес-тестів уже з вівторка, 9 березня. Аптеки також планують пропонувати своїм клієнтам такі тести.

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Нагадаємо, у Німеччині подовжено дію локдауну до 28 березня. Утім, нинішнє подовження передбачає також і певні послаблення протиепідемічних заходів. Крім того, планується активніше проводити тестування на коронавірус.