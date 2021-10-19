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Роздрібна торгівля - вид торгівлі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "роздрібна торгівля".
Роздрібна торгівля - продаж товарів некомерційному клієнту, тобто кінцевому споживачу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.