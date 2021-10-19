Роздрібна торгівля

У ФРН щороку знищується дедалі більше новісінького одягу - дослідження

Лише до кінця 2019 року у ФРН підприємства роздрібної та онлайн-торгівлі не зможуть реалізувати близько 230 мільйонів одиниць одягу. Їх спалять або продаватимуть як секонд-хенд за межами ЄС.