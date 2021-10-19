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Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля - вид торгівлі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "роздрібна торгівля".

Роздрібна торгівля - продаж товарів некомерційному клієнту, тобто кінцевому споживачу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Lidl поки що не підтверджує вихід на український ринок

Lidl поки що не підтверджує вихід на український ринок 19.10.2021

Німецький торговельний гігант Lidl поки що не готовий підтвердити вихід на український ринок. Про це повідомили в пресслужбі, коментуючи інформацію ЗМІ про плани відкрити в Україні мережу дискаунтерів Lidl.
Три фракції вимагають позачергового засідання Верховної Ради

Три фракції вимагають позачергового засідання Верховної Ради 10.04.2021

Ініціатором звернення до керівництва Верховної Ради щодо проведення позачергового засідання виступила фракція "Євросолідарність". Її підтримали також законодавці з "Голосу" та "Батьківщини".
У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом

У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом 21.03.2021

Менеджерів представництва компанії IKEA у Франції обвинувачують у незаконному стеженні за персоналом і кандидатами на працевлаштування. Компанія наймала приватних детективів і користувалася даними поліції.
Коронавірус: у ФРН починають масовий продаж домашніх тестів

Коронавірус: у ФРН починають масовий продаж домашніх тестів 04.03.2021

Дискаунтери Aldi Nord і Aldi Süd оголосили про початок продажу з 6 березня тестів на коронавірус для самостійного використання. Спочатку діятиме обмеження в одну упаковку на одного клієнта.
Коронавірус: у Німеччині подовжили та посилили локдаун

Коронавірус: у Німеччині подовжили та посилили локдаун 05.01.2021

Під час консультацій федерального уряду та урядів федеральних земель узгоджено подальше подовження й посилення обмежувальних заходів задля протидії пандемії COVID-19.
Статки найбагатшого німця - майже 42 мільярди євро

Статки найбагатшого німця - майже 42 мільярди євро 20.09.2020

Засновник мережі дискаунтерів Lidl Дітер Шварц очолив рейтинг найбагатших людей Німеччини, який опублікувало видання Welt am Sonntag.
Туалетний папір як символ пандемії коронавірусу

Туалетний папір як символ пандемії коронавірусу 02.04.2020

Цими днями у Німеччині туалетний папір став дефіцитним товаром. DW розповідає коротку історію претендента на роль нової валюти постапокаліптичного світу.
У ФРН щороку знищується дедалі більше новісінького одягу - дослідження

У ФРН щороку знищується дедалі більше новісінького одягу - дослідження 10.11.2019

Лише до кінця 2019 року у ФРН підприємства роздрібної та онлайн-торгівлі не зможуть реалізувати близько 230 мільйонів одиниць одягу. Їх спалять або продаватимуть як секонд-хенд за межами ЄС.
Верховна Рада України ухвалила закон про електронні чеки

Верховна Рада України ухвалила закон про електронні чеки 20.09.2019

Український парламент ухвалив закон щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Ризикові галузі мають почати використовувати РРО з 1 жовтня цього року, а всі інші - з 2021 року.

Як хитрують з упаковками німецькі виробники? (22.01.2019) 22.01.2019

В Німеччині виробники часто обманюють покупців за допомоги упаковок. Наприклад, зменшують кількість товару, але забувають про це попередити. Захисники прав споживачів навіть оголосили конкурс на звання "Антиупаковки року-2018".

Продукти в Україні маркуватимуть по-новому

Продукти в Україні маркуватимуть по-новому 06.12.2018

Український парламент ухвалив нові правила для маркування харчових продуктів. Згідно з ними, інформація на упаковці повинна бути добре видною та не вводити покупців в обману.
У Києві заборонили продавати алкоголь вночі

У Києві заборонили продавати алкоголь вночі 24.10.2018

Відтепер у столиці України Києві заборонена роздрібна торгівля алкоголем після 23-ї години. Це рішення не стосується закладів ресторанного господарства.

Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео)

Фактчек DW: Чи свідчить прихід IKEA в Україну про покращення інвестиційного клімату? (відео) 14.09.2018

Прихід IKEA українська влада пов'язує з поліпшенням інвестиційного клімату в державі. Чи дійсно це так - з’ясовувала DW.

Фактчек DW: Прихід IKEA в Україну - чи дійсно покращився інвестиційний клімат? (14.09.2018) 14.09.2018

IKEA приходить в Україну завдяки покращенню інвестиційного клімату, заявив президент Петро Порошенко. Чи це дійсно так - з’ясовувала DW.
IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році

IKEA відкриє магазин у Києві в 2019 році 12.09.2018

Перший магазин в Україні шведська компанія планує відкрити у Києві наступного року. Утім, лунає критика щодо зведення торговельного центру, в якому планують розмістити магазин.
Німці відмовляються від поліетиленових пакетів

Німці відмовляються від поліетиленових пакетів 31.07.2016

Після добровільної згоди компаній німецької роздрібної торгівлі зробити поліетиленові пакети платними покупці "відчутно" скоротили їх використання, повідомили у Німецькому об'єднанні торгівлі.
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