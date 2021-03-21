 У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом

Менеджерів представництва компанії IKEA у Франції обвинувачують у незаконному стеженні за персоналом і кандидатами на працевлаштування. Компанія наймала приватних детективів і користувалася даними поліції.

Один із супермаркетів IKEA на півночі Франції

У Франції на IKEA працює близько 10 тисяч осіб

Французьке представництво шведської компанії IKEA, а також низка колишніх її топ-менеджерів постануть перед судом через обвинувачення в спробах нелегально стежити за працівниками й особами, котрі намагалися працевлаштуватися до компанії. Як повідомило в неділю, 21 березня, агентство новин AFP, кільком колишнім високопоставленим співробітникам компанії в разі визнання їхньої провини загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Компанію та її ексменеджерів звинувачують зокрема в тому, що для проведення нелегального стеження за своїми співробітниками вона вдавалася до послуг приватних детективів, а також поліцейських. За даними сторони обвинувачення, в французькому представництві компанії IKEA було створення цілу "систему шпигування" за співробітниками.

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Метою таких дій був збір інформації про приватне життя сотень працівників, а також можливих майбутніх працівників. Серед даних, котрі цікавили тодішнє керівництво IKEA у Франції, була й конфіденційна інформація про можливе кримінальне минуле цих осіб. Для останнього компанія користувалися послугами окремих офіцерів поліції, котрі надавали відповідні відомості з поліцейської бази даних.

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Судове засідання розпочнеться 22 березня поблизу Парижа. Перед судом постануть 15 осіб, у тому числі й колишнє керівництво французької "дочки" IKEA. Хоч суд розглядатиме практику стеження компанією IKEA лише за період з 2009 по 2012 роки, в прокуратурі кажуть, що IKEA розпочала стежити за своїми співробітниками щонайменше з кінця 1990-их.

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Про такі практики компанії стало відомо 2012 року після публікації результатів журналістських розслідувань. Згодом цим випадком зайнялася й прокуратура. Унаслідок проведених слідчих дій на французьке представництво IKEA накладено штраф на суму близько 3,75 мільйона євро. Також було заарештовано низку колишніх топ-менеджерів.

Водночас захист французької "дочки" IKEA запевнив, що у відповідь на цю "організаційну слабкість" компанія негайно вжила всіх необхідних суворих заходів, у тому числі й кадрових, а також було відповідно змінено процедуру працевлаштування до IKEA у Франції.

Загалом у Франції персонал компанії IKEA налічує близько 10 тисяч осіб.

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Дивитись відео 06:18

Внесок політичних ув'язнених НДР у добробут західних фірм

  • Засновник концерну IKEA Інгвар Кампрад помер у віці 91 року.

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Номер 1 у світі

    Інгвар Кампрад створив найбільший у світі меблевий концерн. Торік IKEA, маючи понад 400 філій у 27 країнах, заробила понад 35 мільярдів євро. Ще у двох десятках держав IKEA працює на умовах франшизи. Україна до жодного з цих списків досі не потрапила.

  • Скарбничка Кампрада в музеї IKEA у Швеції

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Ощадливий і працьовитий

    Кажуть, що ще у віці 5 років Кампрад продемонстрував хист до комерції: дитиною продавав сірники. Згодом список його товарів розширився: риба, різдвяні прикраси та олівці. Виторг юний підприємець збирав до скарбнички: одна з них зберігається в музеї IKEA в Елмхулті, неподалік шведського містечка, де Кампрад народився у 1927 році.

  • Магазин IKEA в шведському Елмхулті.

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Кампрад розгортає бізнес

    Перший меблевий магазин IKEA урочисто відкрився у 1958 році, хоча свою першу в житті крамницю Кампрад відкрив значно раніше - у віці 17 років. Вона також називалася IKEA - це акронім з його ініціалів та перших літер із назв батьківської ферми та його рідного села. Торгувати меблями Кампрад розпочав у 1947 році - відтоді бере початок історія його успіху.

  • IKEA: як змонтувати легендарну шафку Billy

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Бізнес-модель "зроби сам"

    Його найвдаліше рішення: придбані в IKEA меблі, кожен може зібрати самотужки. Зі слів Кампрада, ідея спала йому на думку, коли він спостерігав за одним із співробітників, який відкрутив ніжки від столу, щоби той помістився до машини покупця. Кампрад зрозумів: місце також заощаджує гроші.

  • Меблі IKEA в 1970

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Сумнівне виробництво

    За ідилічним зображенням меблів для дитячої кімнати із 1970-х ховається скандальна історія. Для Кампрада в питанні виробництва відігравала роль лише ціна. Тодішнє дослідження на замовлення IKEA з'ясувало, що на виробництві меблів у НДР були задіяні політичні бранці та ув'язнені. Вірогідно, керівники компанії про це знали.

  • Шафа Billy від IKEA

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Популярна впродовж чотирьох десятиліть

    Система полиць Billy, розроблена шведським дизайнером Гіллісом Лундгреном у 1978 році, є одним з найпопулярніших товарів IKEA. За даними The New York Times, її купують у світі кожні 10 секунд. Виробляли Billy в НДР, але після об'єднання Німеччини, таке виробництво стало задорогим, і Billy зняли з виробництва. Однак клієнти почали гучно обурюватись й популярна модель знову з'явилась в асортименті.

  • У кожного - свої слабкості

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Скромність - принаймні на публіку

    У той час, як меблі IKEA завойовували спочатку шведські, а згодом і європейські вітальні, Інгвар Кампрад демонстрував - принаймні на публіку - шведську скромність. Засновник концерну страждав на дислексію - тобто, йому було складно читати й писати. Він визнав також, що має проблеми з алкоголем. Тож рішення їздити автобусом, щоби економити ще й на бензині, можна назвати цілком розважливим.

  • Інгвар Кампрад у 2007

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Успішний підприємець

    В економіці ідеї Кампрада вважають геніальними. Він є лауреатом численних премій і відзнак. Щоби заощадити ще й на податках, Кампрад у 1982 році перетворив свою фірму на фонд із штаб-квартирою в Нідерландах. Саме через ці фіскальні переваги Європейська комісія з 2017 року розпочала розслідування щодо IKEA.

  • Усе заради вигоди

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Усе заради вигоди

    У 2017 році в IKEA працювали майже 200 тисяч людей і від багатьох із них лунала критика щодо зарплат. Приміром, співробітники в Італії вимагали, щоби концерн ділився прибутками зі своїми працівниками. Під жорстким ціновим тиском перебувають і виробники IKEA. Навіть ширилися чутки про те, що заради дешевої робочої сили IKEA організувала виробництво й у Білорусі - останній диктатурі Європи.

  • Інгвар Кампрад у 60-ті роки

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Темне минуле

    У 1994 році імідж Кампрада як зразкового бізнесмена зіпсувався, коли він зізнався, що симпатизував націонал-соціалістам. У відкритому листі Кампрад зазначив, що "був нацистом", і визнав, що це була найбільша помилка в його житті. Із журналістського дослідження стало відомо, що Кампрад був активним членом шведської нацистської партії SSS.

  • Інгвар Кампрад

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Спадок для всіх

    Його смерть стала приводом наголосити на позитивних рисах: "візія Інгвара Кампрада полягала в тому, щоби поліпшити буденне життя багатьох людей", - зазначив чинний голова IKEA Єспер Бродін. А своїм трьом синам Кампрад залишив спадок, який оцінюють у 37 мільярдів євро.

    Автор: Ніколас Мартін, Ганна Бєднова


DW.COM

Єврокомісія розслідує надання Нідерландами податкових пільг для IKEA

В Єврокомісії підозрюють, що меблевий гігант IKEA отримав пільги від уряду Нідерландів, що дозволило йому мінімізувати сплату податків. В IKEA заявляють, що діяли у відповідності з правилами ЄС.  

IKEA запустила інтернет-магазин в Україні

Шведський рітейлер IKEA пропонує українським покупцям близько 3 600 товарів для дому. Покупці зможуть замовляти з доставкою додому або забирати товар у Києві самостійно.  

IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні

Після того, як екоактивісти обвинуватили закарпатського постачальника деревини шведської меблевої компанії IKEA у незаконній вирубці лісів, компанія ініціювала розслідування цієї справи.  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: Прихід IKEA в Україну - чи дійсно покращився інвестиційний клімат? (14.09.2018)  

IKEA: світла та темна сторони (06.07.2016)  

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