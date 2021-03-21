У Франції ексменеджери IKEA постануть перед судом за стеження за персоналом

Французьке представництво шведської компанії IKEA, а також низка колишніх її топ-менеджерів постануть перед судом через обвинувачення в спробах нелегально стежити за працівниками й особами, котрі намагалися працевлаштуватися до компанії. Як повідомило в неділю, 21 березня, агентство новин AFP, кільком колишнім високопоставленим співробітникам компанії в разі визнання їхньої провини загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Компанію та її ексменеджерів звинувачують зокрема в тому, що для проведення нелегального стеження за своїми співробітниками вона вдавалася до послуг приватних детективів, а також поліцейських. За даними сторони обвинувачення, в французькому представництві компанії IKEA було створення цілу "систему шпигування" за співробітниками.

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Метою таких дій був збір інформації про приватне життя сотень працівників, а також можливих майбутніх працівників. Серед даних, котрі цікавили тодішнє керівництво IKEA у Франції, була й конфіденційна інформація про можливе кримінальне минуле цих осіб. Для останнього компанія користувалися послугами окремих офіцерів поліції, котрі надавали відповідні відомості з поліцейської бази даних.

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Судове засідання розпочнеться 22 березня поблизу Парижа. Перед судом постануть 15 осіб, у тому числі й колишнє керівництво французької "дочки" IKEA. Хоч суд розглядатиме практику стеження компанією IKEA лише за період з 2009 по 2012 роки, в прокуратурі кажуть, що IKEA розпочала стежити за своїми співробітниками щонайменше з кінця 1990-их.

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Про такі практики компанії стало відомо 2012 року після публікації результатів журналістських розслідувань. Згодом цим випадком зайнялася й прокуратура. Унаслідок проведених слідчих дій на французьке представництво IKEA накладено штраф на суму близько 3,75 мільйона євро. Також було заарештовано низку колишніх топ-менеджерів.

Водночас захист французької "дочки" IKEA запевнив, що у відповідь на цю "організаційну слабкість" компанія негайно вжила всіх необхідних суворих заходів, у тому числі й кадрових, а також було відповідно змінено процедуру працевлаштування до IKEA у Франції.

Загалом у Франції персонал компанії IKEA налічує близько 10 тисяч осіб.

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