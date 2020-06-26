10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA

"Стілець Ingolf добре вписується і на кухні чи в їдальні, і в коридорі або спальні. А конструкція з цільного дерева витримає багато чого", - так на німецькому сайті описується класичний стілець шведського бренду IKEA. За стілець, який треба збирати самостійно з окремих частин, покупцеві треба викласти 59,99 євро. На німецькій кухні або у спальні закінчується довгий шлях виробництва стільця, що, як з'ясувала британська неурядова організація Earthsight, починається у гірських лісах українського Закарпаття.

Чорнова заготовка такого стільця, перш ніж роз'їхатися у магазини IKEA по всій Європі, експортується з України до Румунії за середньою вартістю близько 10 гривень за одиницю, свідчить база даних митних декларацій ImportGenius, яку проаналізувала DW. Це ті гроші, які залишаються на Закарпатті в обмін на масиви зрізаного карпатського буку.

Меблі з незаконної деревини?

За 2019 рік, як свідчать митні дані, компанія "ВГСМ" із села Великий Бичків Рахівського району на Закарпатті експортувала близько п'яти мільйонів заготовок до стільців Ingolf румунській компанії Plimob. Завод цієї компанії розташований прямо по інший бік кордону - лише у 14 кілометрах від українського виробника заготовок. Після обробки і упаковки у коробки стільці вже продаються у різних куточках континенту як Made in Romania. Ingolf - одна з декількох моделей стільців IKEA, які виготовляються на заготовках компанії ВГСМ. Ця компанія, за даними українського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, була створена 2010 року громадянином Румунії.

Стільці Ingolf: "Made in Romania" з українського лісу

Деревина, яку використовують для виробництва стільців IKEA на Закарпатті, сертифікована як така, що відповідає стандартам екологічного і сталого лісництва. Такі сертифікати надає міжнародна неурядова організація Forest Stuartship Council (FSC) - Лісова опікунська рада. Сертифікат має "заспокоювати" європейського споживача: він купує меблі, через які не були знищені цінні для природи ліси, не постраждали екосистеми.

Утім, в оприлюдненому днями Earthsight розслідуванні наведено низку фактів, які змушують у цьому сумніватися. З посиланням на дані перевірок Державної екологічної інспекції України активісти заявляють про системні незаконні рубки, які проводить "ВГСМ". Йдеться про сотні незаконних дозволів на санітарні рубки лісу, які видаються на період з квітня по червень, коли лісозаготівля заборонена українським законодавством про охорону тваринного світу. У цей період розмножуються рідкісні тварини, що проживають у цих лісах. Крім того, йдеться у звіті Earthsight, місцеве лісництво не провело обов’язкову оцінку впливу на навколишнє середовище перед початком лісозаготівлі на декількох ділянках, а також видало дозволи на рубку здорових дерев під приводом того, що вони хворі.

У "ВГСМ" всі закиди відкидають. "Всю продукцію ми робимо винятково з легального і законно вирубаного лісу, розуміючи, що будь-як інші варіанти ведуть до припинення контрактів і закриття підприємства", - запевняє журналістів директорка компанії Ірина Мацепура.

"В Україні складно працювати через корупцію"

Утім, незважаючи на позицію українського експортера заготовок стільців, компанія IKEA, реагуючи на розслідування Earthsight, запевнила, що ініціювали незалежну перевірку озвучених звинувачень. "Незаконно вирубаний ліс неприйнятний для нашої продукції", - зазначив речник компанії у коментарі агенції Reuters 23 червня.

Один з найбільших споживачів деревини у світі IKEA позиціонується на ринку як проактивний прихильник екології та сталого розвитку

У Forest Stuartship Council також запевняють, що перевірять, чи мали місце порушення, які можуть стати підставою для позбавлення компанії ВГСМ сертифіката екологічності продукції. "В Україні дуже складно працювати через корупцію. Ми сподіваємося, що розслідування громадських організацій спонукатимуть владу до того, аби домагатися змін", - зазначила у розмові з DW представниця FSC Карен ван дер Вестгаузен. В організації повідомили, що ВГСМ за 2019 рік виробила близько семи тисяч кубометрів меблевої продукції із "зеленим" сертифікатом.

До слова, два роки тому FSC скасувала "зелені" сертифікати дев'яти українських компаній, що експортують в країни ЄС деревне вугілля для грилю, після того, як перевірка виявила масові зловживання з боку сертифікованих виробників. Власники сертифікатів продавали під виглядом власної продукцію інших виробників, яка не відповідала стандартам FSC.

"Скандал навколо IKEA - лише верхівка айсберга"

Суцільні рубки лісу на площі понад один гектар за законом мають здійснюватися лише після погодження оцінки впливу на довкілля з профільним міністерством, що має бути публічною і враховувати зауваження громадськості. Однак часто цього не робиться, каже експерт Української природоохоронної групи Єгор Гриник. Він називає скандал навколо стільців IKEA лише "верхівкою айсберга". "У багатьох українських лісництвах до 90 відсотків рубок відбуваються з порушенням законодавства. При цьому самі лісники називають рубку легальною, якщо вони самі видали на неї лісорубний квиток. Порушення законів при цьому не грає ролі для них", - зазначає Гриник.

Еколог вважає, що без докорінних реформ у лісовій галузі жодні міжнародні сертифікати, такі як FSC, не виправлять ситуацію з масовими порушеннями. Серед головних проблем Гриник називає санітарні рубки - тобто вирубку сухого або ураженого шкідниками лісу. "Санітарні рубки призначаються лісопатологами. Вони, так само як і лісгоспи, перебувають у віданні Державного лісового агентства. А оплачують їхню експертизу самі лісгоспи. Тобто і лісгоспи, і їхні "ревізори" перебувають в одній структурі і взаємопов'язані", - критикує Єгор Гриник. Він заявляє, що за відсутності ефективного незалежного контролю часто лісники вирубують здоровий ліс під виглядом хворого.

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Держагентство обіцяє реформи

"Потрібно змінювати підходи всередині системи", - визнав голова Державного лісового агентства Андрій Заблоцький, коментуючи 25 червня звіт Earthsight на своїй сторінці у Facebook. За його словами, на розгляд Верховної Ради чекає вже розроблений за участі його відомства законопроєкт, який передбачає низку запобіжників зловживанням. "Одна з важливих змін, яку закладає законопроєкт, - лісгоспи не будуть поєднувати повноваження і видавати самі собі дозволи на заготівлю деревини", - наголосив Заблоцький.

Екологи, утім, заявляють що цього мало: реформоване має бути саме Державне лісове агентство, яке нині саме і визначає правила лісозаготівлі і контролює їхнє дотримання. "Потрібний незалежний від системи контроль", - наполягає Єгор Гриник.

Євродепутатка: За проблему має взятись уряд

Скандал навколо імовірних системних порушень при заготівлі лісу, з якого виробляються меблі міжнародного бренду IKEA, не залишився і поза увагою європейських політиків. Євродепутатка від "Зелених" Віола фон Крамон (Viola von Cramon) у розмові з DW закликала український уряд розібратися з тим, що відбувається у лісовій галузі.

"Вже тривалий час з повсюдною корупцією у цій галузі на національному рівні як слід не борються. Якщо IKEA всерйоз візьметься розбиратись, що саме відбувається у лісозаготівлі в Україні, ці корумповані структури дуже швидко стануть очевидними. На місці українських урядовців я би якнайшвидше зробила все, щоби розслідувати обставини цих зловживань і щоби цих явищ більше не було", - зазначила фон Крамон. Німецька євродепутатка нагадала, що Західна Українапотерпає від катастрофічних повеней, які напряму пов'язані з масовою вирубкою лісів.