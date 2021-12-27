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Деревина

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "деревина".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Італійський Моршин: 104 відсотки вакцинованих в одному містечку - "Європа у фокусі" (27.12.2021) 27.12.2021

Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці?

Законопроєкт про ринок деревини: експортний мораторій у новій упаковці? 21.09.2021

Аби залагодити суперечку з Євросоюзом, у Києві мораторій на експорт необробленої деревини пропонують замінити жорсткими екологічними приписами. Критики говорять про "мораторій у новій упаковці".
Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021)

Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021) 12.08.2021

Пожежі знищують дедалі більші лісів на планеті. Але ліси - це не просто джерело деревини, вони також захищають клімат, поглинаючи CO2. Чи може людина відновити зелені території, втрачені через вирубку та пожежі?

Будівельний матеріал, який люблять німці

Будівельний матеріал, який люблять німці 27.05.2021

Найвищий у світі дерев'яний хмарочос зведуть у Берліні. Крім помешкань, у стінах цього 29-поверхового будинку розмістяться бар, сауна, дитячий садок. Чому попит на дерево зростає?
У WWF вважають Євросоюз одним з найбільших знищувачів лісів у світі

У WWF вважають Євросоюз одним з найбільших "знищувачів лісів" у світі 14.04.2021

Євросоюз відповідальний за 16 відсотків знищених тропічних лісів у світі, вважають експерти Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).
Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення

Мораторій на експорт лісу-кругляка до ЄС: арбітраж виніс рішення 12.12.2020

Арбітри визнали, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, заявляє заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Як людство знищує ліс (07.10.2020) 07.10.2020

Ліс дбає про біологічне різноманіття, свіже повітря та чисту воду, а ще захищає клімат і дарує нам цінні продукти. І все ж люди щосекунди знищують дерева, дбаючи лише про короткострокову вигоду. Дивіться самі!
Що за п'ять років дав Україні мораторій на експорт лісу-кругляку

Що за п'ять років дав Україні мораторій на експорт лісу-кругляку 25.09.2020

Заборона на експорт необробленої деревини діє з 2015 року. Чи є вона дієвою? Думки українських лісівників та деревообробників кардинально різняться. 

IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні

IKEA проводить аудит своїх постачальників деревини в Україні 30.06.2020

Після того, як екоактивісти обвинуватили закарпатського постачальника деревини шведської меблевої компанії IKEA у незаконній вирубці лісів, компанія ініціювала розслідування цієї справи.
10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA

10 гривень і лисі гори: що залишається Україні від стільця IKEA 29.06.2020

Скандал з імовірно незаконно зрубаною в Україні деревиною для бренду IKEA проливає світло на масштабні проблеми у лісовій галузі України. Країна втрачає ліси, отримуючи крихти у міжнародному ланцюжку виробництва меблів.
Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео)

Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео) 08.06.2020

У Німеччині відновлюється значно більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи?

Ліси у Німеччині: догляд, вирубка, власність (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині відновлюється набагато більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як їм це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи за неналежне користування лісом?
Україна виділила на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні 145 мільйонів гривень

Україна виділила на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні 145 мільйонів гривень 15.04.2020

Український уряд виділив додатково майже 145 мільйонів гривень на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні, розповів прем'єр Денис Шмигаль. У ДСНС повідомляють, що відкритого вогню немає, але ще тліють пеньки та деревина.

Як євреї у Польщі відновлюють свої громади після Голокосту - "Європа у фокусі" (28.01.2020) 28.01.2020

Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.
Життя в ящику в Барселоні - Європа у фокусі (відео)

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео) 17.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

Барселона: як вижити у житловому ящику - "Європа у фокусі" (16.09.2019) 16.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

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