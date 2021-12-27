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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "деревина".
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Італія: місто, де вакцинованих більше, ніж жителів. Франція: вражаючі долі біженців з табору в Кале. Іспанія: шлях до школи на велосипеді і з гаслами. Бельгія: столітні дуби мандрують до Китаю. Великобританія: благодійність і після смерті.
У Німеччині відновлюється набагато більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як їм це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи за неналежне користування лісом?
Український уряд виділив додатково майже 145 мільйонів гривень на гасіння пожежі в Чорнобильській зоні, розповів прем'єр Денис Шмигаль. У ДСНС повідомляють, що відкритого вогню немає, але ще тліють пеньки та деревина.
Польща: равин з Нью-Йорка відроджує єврейські громади. Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.