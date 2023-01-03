Що роблять з новорічними ялинками після свят у Німеччині

Щороку після новорічних свят німці виносять зі своїх будинків і квартир близько 27 мільйонів ялинок. А що відбувається з використаними деревами після цього?

Щороку після новорічних свят німці виносять зі своїх будинків і квартир для утилізації мільйони новорічних ялинок. Згідно з оцінками Федерального об'єднання виробників новорічних ялинок (BVWE), йдеться про близько 27 мільйонів ялинок. Однак просто так викинути у будь-який час і будь-де дерево не можна, все регулюють чіткі правила. Так само чітко визначено, що відбувається з цими використаними деревами після того, як їх викинуть на смітник.

Вивезення ялинок за розкладом

У Німеччині утилізація ялинок - добре налагоджений процес. Наприкінці року жителі кожного населеного пункту отримують поштою спеціальні календарі на наступний рік, де вказані дати вивезення різних видів сміття. Такий розклад безкоштовно розсилають муніципалітети або компанії з переробки відходів. Ознайомитися з ним можна і в інтернеті.

Регламентом передбачено й окремі дні для збору використаних ялинок. Як правило, вони обираються в середині січня, коли новорічні свята позаду. Але в кожного мікрорайону зазвичай свій розклад. У будь-якому разі, напередодні просто потрібно винести повністю звільнену від прикрас ялинку на вулицю і залишити її біля сміттєвого контейнера, де вранці за нею прибуде спеціальний транспорт. Ця послуга безкоштовна.

Викинути ялинку в Німеччині можна тільки у визначені для цього дні Фото: picture-alliance/dpa/M. Kusch

Тому, хто не встигне виставити ялинку надвір вчасно, доведеться потім вивозити її в пункт прийому самостійно. Утім, можна також дерево подрібнити і викинути в контейнер для біовідходів. Вивозити старі ялинки на звалище або викидати їх у лісі в Німеччині суворо заборонено, оскільки вони розкладаються довго і погано, виділяючи при цьому парникові гази. Порушникам цього припису загрожує штраф. Його розміри від федеральної землі до федеральної землі різняться. У Баден-Вюртемберзі, наприклад, він становить від 25 до 50 євро за неправильну утилізацію однієї ялинки, а в Гамбурзі - 100 євро за одну нелегально викинуту ялинку.

Що роблять з використаними ялинками

У Німеччині є кілька способів утилізації новорічних ялинок, що відслужили свій термін. Старі ялинки подрібнюють у спеціальних машинах, перемелюють на тирсу і роблять із неї компост, який потім використовують у садах і парках, а також у фермерських господарствах. Гілки, зрізані з ялинки, часто застосовують як матеріал для покриття на городах. Вони захищатимуть рослини від холоду, ефективно підтримуватимуть вологість ґрунту, перешкоджатимуть росту бур'янів.

Брикети для спалювання у печі Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Деревина з використаних ялинок іде й на виробництво вішалок для одягу, санчат, дитячих іграшок, сувенірів, меблів тощо. А тирсу та хвою нерідко використовують для виготовлення пресованих брикетів для спалювання в печі.

Нині для обігріву своїх будинків практичні німці часто віддають перевагу саме цьому паливу. Завдяки низькій вологості та високій щільності температура горіння у паливних брикетів у півтора-два рази вища, ніж у звичайних дров. Один піддон, що містить одну тонну брикетів з тирси, в Німеччині коштує від 300 євро до 700 євро залежно від якості та ситуації на ринку.

Викинуті дерева спалюють і на теплоелектростанціях. Наприклад, щороку в одному тільки Берліні збирають 350 тисяч ялинок, під час спалювання яких виробляється енергія в обсязі, достатньому для того, щоб весь рік забезпечувати теплом і електрикою 500 домашніх господарств.

Ялинка для слона в Берлінському зоопарку Фото: Gero Breloer/dpa/picture-alliance

Їжа для тварин

А ще німці згодовують ялинки тваринам - як тим, що мешкають у лісах, так і вихованцям зоопарків. Хоча йдеться в цьому разі не про сухі ялинки, що відстояли свята, а про свіжі, що надійшли прямо від фермера або з магазину - з числа тих, що не вдалося продати до свят. До того ж, попередньо рослини піддають фітосанітарному контролю - щоб запобігти занесенню небезпечних хвороб і паразитів, а також на предмет наявності пестицидів. Зазвичай цим займаються співробітники санепідстанцій. Напередодні новорічних свят Кельнський зоопарк, наприклад, згодовує тваринам від 50 до 100 ялинок, Штутгартський зоопарк - до 150-ти.

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Хвою, багату на вітаміни, мікроелементи й ефірні олії також полюбляють і дикі кабани з козами, які мешкають у німецьких лісах, і представники екзотичної фауни, що живуть у зоопарках Німеччини, - слони, верблюди, лами. Для них це вишуканий делікатес, а для зоопарків - можливість урізноманітнити раціон вихованців.