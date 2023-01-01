Європа вітає Україну з Новим роком: У 2023-му будемо разом

Європейські лідери у своїх новорічних привітаннях багато говорили про вторгнення РФ в Україну і обіцяли в 2023 році й надалі підтримувати Київ.

Лідери Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та представники Європейського Союзу у своїх новорічних привітаннях, більшість з яких була оприлюднена у суботу, 31 грудня, обіцяли і далі підтримувати Україну в 2023 році.

"У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року (президент Росії Володимир - Ред.) Путін знову намагається занурити українців у темряву підлими нападами. Ми рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, також і у 2023 році", - написав у Twitter верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель.

В свою чергу президентка Європарламенту Роберта Мецола у привітанні, записаному на фоні прапорів ЄС і України, говорила як про випробування, які випали на долю українців у 2022 році, так і про підтримку в 2023 році. "Ми продовжуватимемо стояти поруч із Україною. Заради миру зі свободою, миру з гідністю і миру з безпекою", - наголосила вона.

Влада Швеції, яка з неділі, 1 січня, перебрала на себе повноваження голови Ради ЄС, також заявила про солідарність з Україною. "Протизаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки з тяжкими наслідками для міграції, а також для глобальних постачань продовольства та енергоносіїв", - зазначила влада скандинавської країни.

Швеція пообіцяла приділяти пріоритетну увагу економічній та військовій допомозі Києву, а також підтримувати Україну на шляху до ЄС.

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Підтримка України до перемоги

Президент Франції Еммануель Макрон, своєю чергою, зазначив, що його країна підтримуватиме Україну "до перемоги". "У році, що починається, ми незмінно будемо поруч з вами", - сказав він, звертаючись до українців, повідомляє Reuters.

Про намір й надалі допомагати Україні заявив і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Ми всі сподіваємось, що 2023 рік стане роком перемоги та миру!" - написав він у Twitter.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак згадав про труднощі, зокрема економічні, з якими довелося стикнутися британцям теж через напад Росії на Україну. "Ми продовжуватимо стояти разом з нашими українськими друзями проти жорстокості Путіна та захищаючи свободу і демократію скрізь, де вони перебувають під загрозою", - наголосив він.

Війна в Україні в центрі звернення Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своєму зверненні також приділив чимало уваги наслідкам "імперіалістичної, загарбницької війни в центрі Європи", яку веде Росія і пов'язаній з нею "зміні епох", що принесла Німеччині суворі випробування.

"Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину - у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - наголосив він.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зауважила, що "найбільше бажання у 2023 році - мир для України". "Ми будемо підтримувати Україну в її самообороні", - написала вона в Twitter.

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