Зеленський подякував Шольцу за "зміну епох"

Президент України подякував канцлеру ФРН за Zeitenwende. Це слово (зміна епох) було визнане в Німеччині словом року після того, як Шольц описав ним перегляд політики внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 грудня, німецькою мовою подякував канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) за підтримку України та "цайтенвенде" (Zeitenwende, що українською означає "зміна епох").

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде"! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - написав український президент у Twitter.

Zeitenwende - слово року в Німеччині

Zeitenwende було визнане в Німеччині словом 2022 року. Воно стало популярним після того, як Шольц використав його, щоб описати свій перегляд зовнішньої та безпекової політики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Це слово не є новим для німецького словника. Воно відоме приблизно з 1920х років. Тлумачний словник Дуден визначає його як "кінець епохи чи ери та початок нових часів". Дослівно Zeitenwende можна перекласти як "зміна епох" або "епохальний зсув", чи, як висловився Шольц у недавньому англомовному есе, "епохальний тектонічний зсув".

За кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер ФРН зазначив у заяві уряду, що дії Росії ознаменували "поворотний момент в історії нашого континенту". Німецький уряд спершу використовував слово в контексті своїх планів збільшити витрати на оборону, а пізніше - і для інших знакових змін у зовнішній політиці, наприклад, щодо постачання зброї Україні. Шольц і його міністри також використовували цей термін для позначення ширших змін у міжнародному порядку в 2022 році та поспішного розриву зв'язків з Росією.

Читайте також: Війна в Україні - головна тема новорічного звернення Шольца