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Під час візиту у Німеччину Денис Шмигаль зустрівся з Олафом Шольцем
Під час візиту у Німеччину Денис Шмигаль зустрівся з Олафом ШольцемФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Шмигаль: Заява Шольца про вступ України до ЄС - маніфест

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

В рамках візиту до Німеччини прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцем. Під час зустрічі лідери обговорили постачання зброї, санкції проти РФ та енергетичні питання.

https://www.dw.com/uk/smigal-zaava-solca-pro-vstup-ukraini-do-es-politicnij-manifest/a-63015862

Нещодавня заява канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) про те, що Україна має стати членом ЄС - важливий політичний маніфест у рамках політики "цайтенвенде" (від нім. Zeitenwende - Ред.) або "зміни епох". Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з Шольцем у Берліні у неділю, 4 вересня.

"Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, а невід’ємна частина Європи та європейських інституцій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Під час зустрічі лідери обговорили широке коло питань, які стосуються фінансів, зброї, відбудови України, санкцій проти РФ, енергетичної кризи та опалювального сезону, зазначив Денис Шмигаль в публікації у Telegram.

За його словами, є "спільне бачення про необхідність нарощувати постачання важкого озброєння" з Німеччини в Україну.

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Демілітаризація ЗАЕС та конференція з відновлення України

Шмигаль та Шольц також обговорили питання демілітаризації Запорізької АЕС (ЗАЕС). Український прем'єр запропонував німецькому канцлеру спільно працювати над можливою місією ЄС та ООН на станцію, яка мала б допомогти у питанні її демілітаризації.

Сторони також домовилися провести восени в Німеччині конференцію щодо відновлення України. "Федеральний канцлер відзначив готовність сприяти детальній підготовці Плану відновлення вже зараз", - йдеться у повідомленні прем'єра України.

В рамках візиту до Німеччини Денис Шмигаль також зустрівся із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier), федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце (Svenja Schulze) та керівниками фракцій німецького парламенту - Бундестагу.

Прем'єр України став українським політиком найвищого рангу, який відвідав Берлін після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, пише dpa.

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Нагадаємо, 29 серпня, виступаючи з промовою в Карловому університеті в Празі, Олаф Шольц заявив, що Україна, країни Західних Балкан, Молдова та Грузія мають стати частиною ЄС. "Це розширення на користь Європейського Союзу", - наголосив він.

В ході цього виступу Шольц також пообіцяв допомагати Україні оборонятися від Росії стільки, скільки це буде потрібно. 

Бербок про зброю для України і газову залежність від РФ

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Під час візиту у Німеччину Денис Шмигаль зустрівся з Олафом Шольцем

Шмигаль: Заява Шольца про вступ України до ЄС - маніфест

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