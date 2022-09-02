Київ не почув від МАГАТЕ закликів до демілітаризації ЗАЕС

Володимир Зеленський засмутився через відсутність незалежних ЗМІ під час перевірки МАГАТЕ Запорізької АЕС, однак сподівається на об'єктивні висновки місії.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 190-го дня війни привітав прибуття місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію 1 вересня. "Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю справді необхідну місію на безплідну екскурсію по станції", - додав він.

Зеленський розповів, що домовлявся з генеральним директором МАГАТЕ та очільником місії Рафаелем Гроссі про постійний супровід українськими та закордонними журналістами, але окупанти не пустили останніх, зате пустили російських пропагандистів. "На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ", - сказав президент України.

"РФ влаштувала провокації"

За його словами, Росія організувала низку провокацій для обману місії, залякуючи місцевих жителів: "Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ, передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити".

Зеленський вважає, що попри це представники МАГАТЕ мають змогу зробити власні висновки про ризики, які виникли на ЗАЕС через Росію. "Головне, щоби була воля зробити саме об'єктивні висновки", - зауважив він.

Президент наголосив, що головною метою українських і міжнародних зусиль є демілітаризація території станції. "Погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників", - резюмував Зеленський.

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МАГАТЕ: Цілісність ЗАЕС порушена

Після візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС Гроссі заявив, що "фізична цілісність станції є порушеною" через регулярні обстріли території цього українського ядерного об'єкта. Київ постійно звинувачує російських окупантів в обстрілах, тим часом у міністерстві оборони РФ та окупаційній адміністрації перекладають відповідальність на Збройні сили України.

Гроссі також підтвердив інформацію про те, що МАГАТЕ встановлює на ЗАЕС постійну присутність. "Ще багато чого належить зробити", - сказав він після візиту. Більшість інспекторів місії покинули ЗАЕС, але на станції залишились п'ятеро експертів МАГАТЕ.

ЗАЕС перебуває в окупації РФ від березня та систематично зазнає обстрілів. Один з таких інцидентів призвів до першого в історії відключення живлення АЕС від мережі 25 серпня. Згодом підключення до мережі відновили. За останніми даними, зараз на станції працює лише один - шостий енергоблок. На ремонті перебувають перший, третій, четвертий, а другий - у стані "холодний зупин". П'ятий енергоблок Запорізької АЕС відключили 1 вересня через спрацювання аварійного захисту.

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