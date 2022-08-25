ЗАЕС вперше в історії відключилася від енергомережі

Через дії російських сил два енергоблоки ЗАЕС відключилися від мережі. Як переконують окупанти, їм вдалося відновити подачу електроенергії. За даними мера Енергодару, радіаційний фон в нормі.

Запорізька атомна електростанція вперше в історії відключалася від енергомережі, повідомляє українська компанія "Енергоатом" у четвер, 25 серпня.

"25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв'язку ЗАЕС із енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, розрив з'єднання ЗАЕС з енергосистемою України спричинив відключення двох працюючих енергоблоків станції від мережі.

Знеструмлення підтвердили і в Держінспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ). При цьому в ДІЯРУ наголосили, що зауважень до роботи автоматики та систем безпеки немає.

Радіаційний фон в нормі

Водночас, за словами представника окупаційної влади, так званого "голови адміністрації" Енергодару Олександра Волги, до АЕС "одразу виїхали аварійні служби. Фахівці оперативно виконали роботи із відновлення подачі електроенергії".

Станом на 14:30, за словами міського голови Енергодара Дмитра Орлова, радіаційний фон у місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, що відповідає нормі.

Чим небезпечне відключення ЗАЕС?

Раніше у інтерв'ю DW експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк пояснював небезпеку відключення від електромережі. За його словами, при пошкодженні живлення, повному знеструмленні енергоблоку та не втручанні персоналу, за три години "може повторитися доля Фукусіми".

Персонал ЗАЕС на захопленій РФ станції Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO

За словами експерта, у разі зникнення електроживлення енергоблоку, що працює на потужності, процес плавлення може розпочатися вже за три години, якщо нічого не робити. Якщо ж реактор перебуває в стані "холодного зупину", то персонал матиме на відновлення електроживлення 57 годин, застеріг експерт.

ЗАЕС в окупації

З 4 березня ЗАЕС в Енергодарі перебуває під контролем сил РФ та систематично зазнає обстрілів. За останніми даними розвідки Великобританії, російські підрозділи розташували військову техніку, зокрема бронетранспортери, в межах 60 метрів від реактора п'ятого енергоблоку ЗАЕС. Україна звинувачує РФ у "ядерному шантажі", наполягає на демілітаризації станції та закликає МАГАТЕ до розгортання місії на ЗАЕС.

Представники МАГАТЕ розраховують отримати доступ до ЗАЕС найближчим часом. "Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику і зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі", - заявляв генеральний директор агентства Рафаель Гроссі 23 серпня.

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