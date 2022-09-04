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Евакуйовані мешканці ДонеччиниФото: "Tenth of April"
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ФРН виділить Києву 200 млн євро для внутрішніх переселенців

Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
2 год. тому

За даними ООН, з початку війни до інших регіонів перемістилися близько семи мільйонів українців. Майже половина з них втратила дохід.

https://www.dw.com/uk/frn-vidilit-ukraini-200-miljoniv-evro-dla-vnutrisnih-pereselenciv/a-63013913

Німеччина виділить Україні ще 200 мільйонів євро на допомогу внутрішнім переселенцям. Про це повідомила міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze), в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, оприлюднене в неділю, 4 вересня.

"Я поговорю з прем'єр-міністром України Шмигалем про те, як ми можемо й надалі підтримувати український уряд у турботі про переселенців. Йдеться про житло, тепло, одяг та ліки", - сказала міністерка. Український прем'єр Денис Шмигаль 4 вересня зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz) у Берліні.

За словами Шульце, гроші призначені для допомоги внутрішнім переселенцям, які через війну були змушені залишити свої домівки та виїхати до інших регіонів України. "У ситуації, що склалася, українська держава не може забезпечити необхідні соціальні виплати без нашої підтримки", - наголосила Свенья Шульце, закликавши не "слабшати у своїй солідарності" з Україною восени та взимку.

В Україні сім мільйонів внутрішніх переселенців

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, на 23 серпня внутрішніми переселенцями стали близько семи мільйонів українців. Майже половина біженців працездатного віку - 44 відсотки - втратили прибутки. 24 відсотки переселенців повідомили, що в першу чергу покладаються на державну підтримку, і лише третина з них вказала заробітну плату як основне джерело доходу.

З наближенням осені та зими житлові умови біженців викликають дедалі більше занепокоєння, зазначає ООН. 22 відсотки опитаних розповіли, що їхні будинки не придатні до зими, більше третини повідомили, що не мають змоги переїхати до прийнятного житла. Загалом, за даними ООН, з початку війни майже третина мешканців України були змушені залишити свої домівки. Це найбільша міграційна криза з кінця Другої світової війни, наголосили у Міжнародній організації з міграції.

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