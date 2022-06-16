 ООН: Через війну в Україні вперше у світі понад 100 мільйонів біженців і переміщених осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2022

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Новини

ООН: Через війну в Україні вперше у світі понад 100 мільйонів біженців і переміщених осіб

Упродовж останнього десятиліття щороку більшало людей, змушених залишати свої оселі. Але цьогорічний антирекорд у цьому плані спричинила війна Росії проти України, кажуть в УВКБ ООН.

Біженці з України в одному з притулків у Німеччині

Біженці з України в одному з притулків у Німеччині

Війна Росії проти України вперше призвела до того, що кількість людей, змушених покинути свої домівки, у всьому світі перевищила 100 мільйонів. Такий висновок містить опублікована в четвер, 16 червня, доповідь Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У міжнародній організації побоюються, що війна може також спричинити голод, що призведе до ще більшої кількості біженців.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого до 14 мільйонів українців залишили рідні місця, перебравшись у безпечніші регіони своєї країни або за кордон, внаслідок чого число біженців та переміщених осіб по всьому світу досягло найвищого рівня за ввесь час ведення статистики.

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Число біженців зростає щороку

За оцінками ООН, до кінця 2021 року кількість людей, які втекли від воєн, насильства, переслідувань та порушень прав людини, досягла 89,3 мільйона. Це на 8 відсотків більше, ніж роком раніше, і більш ніж удвічі перевищує цифри десятирічної давності, кажуть в організації. "Щороку останнього десятиліття ці цифри зростали, - заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, представляючи доповідь. - Або міжнародна спільнота об'єднається та вживе заходів для врегулювання конфліктів та пошуку довгострокових рішень, або ця жахлива тенденція триватиме".

Гранді вказав також на "колосальне значення" зусиль з подолання глобальної продовольчої кризи, щоб "запобігти переміщенню ще більшої кількості людей". "Якщо ви запитаєте мене скільки... Я не знаю, але це будуть досить великі цифри", - застеріг він.

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