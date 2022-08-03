60 відсотків внутрішніх переселенців в Україні втратили роботу - дослідження

В Україні 60 відсотків внутрішньо переміщених осіб (ВПО) від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому, втратили роботу, свідчать дані дослідження Міжнародної організації міграції (МОМ), оприлюднені 2 серпня.

Згідно з дослідженням, яке проводилося з 17 по 23 липня, місячний дохід родин 35 відсотків переселенців не перевищує 5000 гривень, що на 1500 гривень менше від мінімальної зарплати в Україні. Ситуація з працевлаштуванням ВПО є досить критичною і стає однією з причин, які спонукають людей повертатися додому.

Переселенцям потрібні гроші та одяг

Фінансова підтримка залишається найбільш гострою необхідністю як серед українців, які виїхали з домівок (потребує 71 відсоток), так і серед тих, хто залишився (60 відсотків). Серед найбільш затребуваних речей для переміщених осіб також засоби жіночої гігієни (потребують 39 відсотків), одяг, взуття та інші непродовольчі товари (36 відсотків), їжа (28 відсотків), ліки (26 відсотків).

Крім того, дослідження МОМ виявило гострі потреби з підготовкою до зими і у ВПО, і в тих, хто повернувся, і тих, хто не залишав домівки від початку повномасштабної війни.

"44 відсотки від усього опитаного населення сказали, що їм потрібна допомога з утепленням житла, така як ремонт або заміна вікон. А 26 відсотків внутрішньо переміщених бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє житло, оскільки воно не матиме достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому зиму", – цитує Інтерфакс-Україна аналіз МОМ.

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Українці продовжують покидати домівки

В рідні місця повернулися вже 5,5 мільйона раніше переміщених людей, серед них 16 відсотків повернулися з-за кордону, решта – з інших територій України. Основними регіонами повернення є Київ і Київська область, а також Харківська, Одеська та Чернігівська області.

Разом з тим через продовження бойових дій з червня кількість ВПО виросла більше ніж на 300 тисяч. "Понад 6,6 мільйона осіб в Україні є внутрішньо переміщеними, згідно з даними. Ця цифра становить 15 відсотків від загального населення України… Люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України", – йдеться в дослідженні.

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