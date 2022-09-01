Бербок: Навіть протести взимку не скасують санкції проти РФ

Санкції проти Росії залишаться чинними і взимку, навіть якщо німецьким політикам буде "дуже складно", наголосила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

Навіть якщо в Німеччині через високі ціни на енергоносії восени та взимку розпочнуться протести громадян, це не призведе до скасування санкцій, запроваджених щодо Росії за війну в Україні, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам буде дуже складно", - наголосила вона в ході панельної дискусії в Празі 31 серпня.

Бербок визнала, що очікує на вуличні демонстрації мешканців Німеччини, які можуть бути не здатними заплатити за енергію. Відповіддю на ці протести мають стати соціальні заходи, але не скасування обмежень щодо РФ, вважає міністерка. "Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні", - заявила вона.

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Берлін і далі підтримуватиме Київ зброєю

Раніше Бербок говорила, що країни Заходу "зробили все", щоби запобігти війні в Україні, але російський президент Володимир Путін "зірвав ці мирні переговори" і "вже пів року знищує ні в чому не винну країну". Москва навіть не хоче вести переговори про гуманітарні коридори, тож у такій ситуації не залишається іншого варіанту, ніж і далі "підтримувати Україну постачанням зброї", зазначила глава німецького МЗС 24 серпня в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Німеччина планує передати Україні системи протиповітряної оборони Iris-T, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, боєприпаси та засоби захисту від дронів. Поставки має схвалити комітет Бундестагу. Як розповів співрозмовник агентства Reuters, планується, що зброя буде направлена ​​у 2023 році, а можливо, й раніше.

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