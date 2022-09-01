  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Анналена Бербок
Анналена БербокФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Бербок: Навіть протести взимку не скасують санкції проти РФ

Анастасія Шепелева | Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Санкції проти Росії залишаться чинними і взимку, навіть якщо німецьким політикам буде "дуже складно", наголосила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

https://www.dw.com/uk/berbok-navit-protesti-ne-prizvedut-do-skasuvanna-sankcij-proti-rf/a-62989035

Навіть якщо в Німеччині через високі ціни на енергоносії восени та взимку розпочнуться протести громадян, це не призведе до скасування санкцій, запроваджених щодо Росії за війну в Україні, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

"Ми будемо на боці України, і це означає, що санкції збережуться і взимку, навіть якщо політикам буде дуже складно", - наголосила вона в ході панельної дискусії в Празі 31 серпня.

Бербок визнала, що очікує на вуличні демонстрації мешканців Німеччини, які можуть бути не здатними заплатити за енергію. Відповіддю на ці протести мають стати соціальні заходи, але не скасування обмежень щодо РФ, вважає міністерка. "Я даю народу України обіцянку: ми будемо з вами доти, доки ми вам потрібні", - заявила вона.

Читайте також: Високі ціни на енергоносії: чи загрожують Німеччині соціальні заворушення?

Берлін і далі підтримуватиме Київ зброєю

Раніше Бербок говорила, що країни Заходу "зробили все", щоби запобігти війні в Україні, але російський президент Володимир Путін "зірвав ці мирні переговори" і "вже пів року знищує ні в чому не винну країну". Москва навіть не хоче вести переговори про гуманітарні коридори, тож у такій ситуації не залишається іншого варіанту, ніж і далі "підтримувати Україну постачанням зброї", зазначила глава німецького МЗС 24 серпня в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Німеччина планує передати Україні системи протиповітряної оборони Iris-T, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, боєприпаси та засоби захисту від дронів. Поставки має схвалити комітет Бундестагу. Як розповів співрозмовник агентства Reuters, планується, що зброя буде направлена ​​у 2023 році, а можливо, й раніше.

Читайте також: Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями ЗСУ в Німеччині - розвідка 

Як Україна готується до найскладнішого опалювального сезону

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Школа на Харківщині

Майже третина шкіл в Україні працюватиме очно - міносвіти

Суспільство
11 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Російські військові на острові, що входить до складу архіпелагу Земля Франца-Йосифа, травень 2021 року

Чи вплине війна РФ в Україні на боротьбу за Арктику

Чи вплине війна РФ в Україні на боротьбу за Арктику

Політика
53 хв. тому
Під час оголошення про створене об'єднання російської опозиції в Ірпені

В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

Конфлікти
4 год. тому
Автобус з дітьми, яких везуть з Ізюма до Бєлгорода, фото 20 квітня 2022 року

Фільтраційні табори: про що дізналися правозахисники

Фільтраційні табори: про що дізналися правозахисники

Конфлікти
4 год. тому
Марка "Русскій воєнний корабль, іді …!"

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Суспільство
20 год. тому
6 фото
external

"Генштаб ЗСУ добре підготувався" - експерти про контрнаступ

"Генштаб ЗСУ добре підготувався" - експерти про контрнаступ

Політика
20 год. тому
07:10 хв.
external

Чому німці люблять Михайла Горбачова

Чому німці люблять Михайла Горбачова

Політика
22 год. тому
03:16 хв.
На головну сторінку