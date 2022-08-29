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Олаф Шольц підтримує прийом України до ЄС
Олаф Шольц підтримує прийом України до ЄСФото: Kay Nietfeld/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц закликав прийняти до ЄС Україну, Молдову та Грузію

Сергій Ромашенко | Євгенія Наконечна
4 год. тому

Канцлер ФРН висловився за велике розширення Євросоюзу. Виступаючи з промовою у Карловому університеті у Празі, Шольц також пообіцяв допомагати Україні оборонятися від Росії стільки, скільки потрібно.

https://www.dw.com/uk/solc-zaklikav-prijnati-do-es-ukrainu-moldovu-ta-gruziu/a-62960117

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав до проведення кардинальних реформ Євросоюзу з метою підготувати його до прийому нових членів. "Країни Західних Балкан, Україна, Республіка Молдова та в перспективі Грузія мають стати частиною ЄС. Це розширення на користь Європейського Союзу", - заявив він, виступаючи з промовою в Карловому університеті в Празі у понеділок, 29 серпня.

"У ці дні знову постає питання про те, де надалі проходитиме кордон між вільною Європою та неоімперіалістичною автократією", - зазначив Шольц.

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Федеральний канцлер у своїй промові також пообіцяв, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні оборонятися від російської агресії і вже найближчими тижнями направить їй сучасні озброєння, включаючи системи ППО, радари та безпілотники. При цьому Шольц зазначив, що Німеччині слід взяти на себе особливу відповідальність за нарощування потенціалу України у сфері ППО та артилерії.

Шольц також закликав до різкого посилення співпраці у галузі оборони, створення повністю дієздатної штаб-квартири ЄС та запропонував надати Німеччині одну з центральних ролей у справі забезпечення протиповітряної оборони у Північній та Східній Європі.

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Заклик до глибоких реформ у ЄС

За словами німецького канцлера, Євросоюзу для свого розширення необхідно вжити кардинальних кроків і, зокрема, реформувати Європарламент та систему ухвалення рішень у сфері зовнішньої та податкової політики.

Шольц запропонував залишити в силі чинне нині правило, за яким кожна країна-член ЄС виділяє для участі в Єврокомісії по одному представнику, але висловився за скасування принципу одноголосного ухвалення рішень, причому навіть у тому випадку, якщо це, за його словами, матиме наслідки і для Німеччини.

Торкнувшись питання правових конфліктів з Польщею та Угорщиною, Шольц наголосив, що Євросоюз не повинен йти на жодні компроміси в питаннях, що стосуються його фундаментальних цінностей. "Мені також видається розумним послідовно пов'язувати виділення платежів ЄС з дотриманням правових норм", - додав він.

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