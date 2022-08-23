Шольц: Берлін продовжить постачати Києву озброєння

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що ФРН твердо стоятиме "на боці України", допоки Україна потребує підтримки у війні проти Росії. Про це політик заявив у вівторок, 23 серпня, звертаючись до учасників заснованої Києвом "Кримської платформи" по відеозв'язку з Канади.

За словами глави німецького уряду, "міжнародне співтовариство ніколи не прийме незаконну, імперіалістичну анексію Росією української території". Німеччина разом із партнерами має намір і надалі підтримувати "безпрецедентні санкції" щодо Москви, допомагати Україні фінансово, лікувати українських поранених у німецьких лікарнях, а також тримати відкритими кордони, школи та ринок праці "для всіх, хто змушений тікати від російського терору", вказав Шольц.

Крім того, канцлер заявив, що Берлін продовжить постачати Києву озброєння. "Ми надаємо новий пакет (допомоги - Ред.), що включає сучасні системи протиповітряної оборони, ракетні установки, тонни боєприпасів, засоби захисту від дронів та броньовані евакуаційні машини", - наголосив глава уряду.

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Шольц також зазначив, що Німеччина засуджує "спроби Росії насильно інтегрувати частини української території". "Будь-які фіктивні референдуми чи інші спроби змінити статус частин української території ніколи не будуть визнані. І такі кроки унеможливлюють будь-які переговорні підходи", - заявив канцлер ФРН.

Озброєння на півмільярда євро

Як повідомило агентство Reuters, Німеччина планує надати Україні нові озброєння на суму понад 500 мільйонів євро - ракетні системи Iris-T, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, боєприпаси та засоби захисту від дронів. Зброю передадуть у 2023 році, а можливо й раніше, сказав обізнаний співрозмовник агентства, додавши, що бюджетний комітет Бундестагу має ще схвалити постачання, яке Шольц назвав вкладом у модернізацію збройних сил України.

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