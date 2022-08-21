Німецькі політики закликали розширити постачання зброї Україні

Експерти з питань оборони з правлячих у ФРН партій "Союз 90/Зелені", СДПН і ВДП закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєння Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність Бундесверу. У спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), "зелена" Зара Нанні (Sara Nanni) і вільний демократ Александер Мюллер (Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна про те, що підтримка потенціалу Бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті зазначають, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії. "Це не що інше, як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні", - зазначили вони. На їхню думку, Німеччина вже багато робить для допомоги Україні, але як найбільш економічно значуща країна могла б робити ще більше. "Потрібне постійне постачання України системами озброєнь замість того, щоб періодично реагувати на конкретні виклики", - пояснили автори статті.

Троє депутатів Бундестагу вважають, що для цього потрібні скоординовані дії з міжнародними партнерами та оборонною промисловістю. "Це дозволить допустити тимчасове зниження рівня пріоритетності Бундесверу - наприклад, постачати німецькій армії вже використану техніку, яку потрібно буде замінити за першої можливості, а це у свою чергу може бути досягнуто за рахунок підвищення ефективності оборонної промисловості ФРН", - вважають автори статті.

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Звинувачення на адресу Німеччини

19 серпня німецька газета Die Welt написала з посиланням на джерела, що уряд ФРН уже кілька місяців ігнорує прохання України щодо подальших постачань озброєнь. За даними видання, за останні десять тижнів українські дипломати багаторазово зверталися до міністерства оборони Німеччини щодо отримання зброї, але хоч їхні прохання вислуховували та записували, жодних результатів досі немає.

Наприкінці липня Die Welt, проаналізувавши список наданого озброєння, написала про скорочення Німеччиною поставок зброї Україні. Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) обурився у відповідь. "Це просто неправда!" - заявив він. За його словами, Німеччина постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії та надаватиме її до того часу, поки у цьому буде потреба.

Тим часом німецький Кільський інститут світової економіки теж говорить про те, що в липні Німеччина, а також ще п'ять найбільших країн Європи не запропонували Києву нового озброєння вперше від початку повномасштабної війни. Загалом, за оцінками аналітиків, військова підтримка України європейськими країнами скорочується з квітня.