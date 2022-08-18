Військова підтримка України з боку Європи зменшується - Politico

Протягом липня шість найбільших країн Європи не пропонували нового озброєння Україні. Загалом європейська військова підтримка Києва скорочується з квітня, пише видання Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки.

Зокрема, шість найбільших країн Європи - Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та Польща - вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ не запропонували Україні нового озброєння.

"Це ілюструє тезу, яку неодноразово висловлювали українські військові та політики: великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, яка надходить зі США, а Великобританія та Польща, можливо, "видихнулися", - йдеться у статті від 17 серпня.

Як зауважує Politico, попри історичні зміни в європейській оборонній політиці, коли такі країни, як Франція та Німеччина, почали постачали зброю в Україну, військова допомога Києву може зменшуватися. "Саме тоді, коли Україна починає вирішальний контрнаступ", - додає видання.

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Тенденція до зменшення військової допомоги

За словами глави групи відстеження підтримки України Крістофа Требеша, військова допомога Україні поступово знижується з кінця квітня. "Незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися", - цитує його видання.

Минулого тижня у Копенгагені відбулася Конференція союзників щодо підтримки України на рівні міністрів оборони, на якій узгодили додаткову підтримку Києву у розмірі 1,5 мільярда євро. За словами Требеша, ця цифра "мізерна, порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".

У цьому контексті він згадав Фонд відновлення Європейського Союзу після пандемії коронавірусу, який охоплює близько 800 мільярдів євро у вигляді позик і грантів, тоді як загальна європейська допомога Україні поки що становить лише малу частину цієї суми.

Нагадаємо, 8 серпня США оголосили про надання Україні військової допомоги ще на мільярд доларів. До неї увійшли додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, 75 тисяч снарядів калібром 155 мм, тисяча Javelin та медичне обладнання.

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