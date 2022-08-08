США надають Україні військову допомогу ще на мільярд доларів

Сполучені Штати Америки виділять Україні додаткову допомогу в сфері безпеки та оборони на загальну суму в мільярд доларів, повідомляється на сайті Пентагону у понеділок, 8 серпня. У відомстві зазначають, що цей пакет є найбільшим одноразовим наданням зброї та техніки США.

Він включатиме: додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS; 75 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм; 20 мінометних систем калібру 120 мм та 20 тисяч боєприпасів до них; боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS; тисячу ПТРК Javelin та сотні протитанкових систем AT4; 50 броньованих медичних автомобілів; протипіхотні боєприпаси Claymore; вибухові речовини С-4; підривні боєприпаси та підривне обладнання; медичне приладдя (аптечки, бинти, монітори та інше обладнання).

"Щоб задовольнити потреби України на полі бою, які зростають, Сполучені Штати і далі співпрацюватимуть зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові можливості для того, щоб змінити ситуацію", - наголосили в міністерстві.

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HIMARS для України та інша військова допомога США

Попередній пакет військової допомоги США для України на 550 мільйонів доларів був оголошений 1 серпня. Він також передбачав додаткові постачання снарядів до 155-мм артилерії та до ракетних систем залпового вогню HIMARS.

США почали постачати HIMARS Україні у червні, коли РФ розвивала наступ на Донбасі, використовуючи удари артилерії. HIMARS стали цінним інструментом для українських військових, які стверджують, що завдали десятків ударів по російських цілях, включаючи системи ППО та склади боєприпасів.

Загалом від моменту приходу до влади президента Джо Байдена США виділили близько 9,8 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року - понад 11,8 мільярдів доларів військової допомоги.

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