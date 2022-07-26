Війна Росії проти України: чи зможе HIMARS переламати її хід

Наприкінці червня Україна оголосила про знищення російської військової бази в Ізюмі на сході Донбасу, внаслідок чого, за даними Києва, загинули щонайменше 40 солдатів. За повідомленнями, внаслідок іншого удару, завданого тієї ж ночі, загинув командир елітного російського парашутно-десантного полку ВДВ (Росія інформацію про загибель своїх військовослужбовців не коментує. - Ред.). Це були перші жертви HIMARS (високомобільна артилерійська ракетна система M142) у війні в Україні.

США почали постачати HIMARS Україні у червні, коли РФ розвивала наступ на Донбасі, використовуючи удари артилерії. HIMARS стали цінним інструментом для українських військових, які стверджують, що завдали десятків ударів по російських цілях, включаючи системи ППО та склади боєприпасів.

20 липня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон поставить Києву ще чотири HIMARS, збільшивши до 16 загальну кількість відправлених в Україну ракетних систем M142. "HIMARS вже принесли величезну користь на полі бою, - написав 9 липня у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. - Їхня кількість, а також боєприпаси та обладнання збільшать нашу силу і допоможуть демілітаризувати терористичну державу".

Що таке HIMARS?

HIMARS - це реактивна система залпового вогню (РСЗВ) на базі вантажівки, вироблена компанією Lockheed Martin. Її розробка розпочалася у 1990-х роках, а у середині 2000-х вони надійшли на озброєння армії США.

На пусковій установці може бути встановлено шість керованих реактивних снарядів (до 90 кілометрів) GMLRS з GPS-наведенням або одна керована ракета малої дальності ATACMS класу "земля-земля" з дальністю до 300 кілометрів. Проте США поки не постачають Україні ракети ATACMS, остерігаючись, що вони можуть бути використані для завдання ударів по російській території, що було б сприйнято Кремлем як ескалація американської участі у війні.

РЗСВ HIMARS діє за принципом "стріляй і йди"

HIMARS діють за принципом "стріляй і йди". Система обслуговується трьома членами екіпажу, перезаряджання займає п'ять хвилин. Мобільність дозволяє швидко залишити місце пуску, щоб захистити екіпаж і систему від вогню противника у відповідь. Вартість виробництва цієї РСЗВ, за інформацією на 2014 рік, становила близько 3,5 мільйона доларів.

Загалом, за даними Lockheed Martin, було вироблено 540 установок. США, Румунія, Сінгапур, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія і тепер Україна - країни, які нині мають на озброєнні HIMARS. Також було схвалено їх продаж Польщі та Тайваню, а Естонія підтвердила, що придбає до шести систем у США в рамках пакету вартістю 500 мільйонів доларів.

Раніше HIMARS вже застосовувалися в Афганістані, де США використали їх проти талібів у провінції Кандагар, а також проти бойовиків "Ісламської держави" в Іраку під час битви за Мосул.

Чи зможе HIMARS переламати перебіг війни?

У перші дні після вторгнення Росії в Україну протитанкові системи, які постачаються Києву з-за кордону, такі як NLAW і Javelin, відіграли вирішальну роль у захисті від російських бронетанкових колон, що просувалися до таких міст, як Київ та Харків. Росія змінила тактику і тепер намагається захопити схід України, використовуючи ракетні удари і важку артилерію проти захисників населених пунктів на Донбасі.

Україна поступається у цьому компоненті: максимальна дальність стрільби української артилерії становить близько 40 кілометрів. Але HIMARS виявилися вирішальним чинником у підвищенні військової могутності країни - вони ефективно вражають ключові центри командування, зв'язку та логістики далеко за лінією фронту, залишаючись при цьому важкодосяжними для російських озброєнь.

HIMARS могли б змінити хід війни, якби в українських військових їх було значно більше, вважають у міноборони України. З цим погоджується Джастін Крамп, військовий експерт і гендиректор британської компанії Sibylline, яка займається аналізом ризиків. В інтерв'ю DW він заявив, що невелика кількість HIMARS, що діють, дає відчутний ефект, але задовольнити запити Києва на їх поставки навряд чи вийде. "У війні не буває "срібних куль", але ця система ближча до того, щоб забезпечити перелом, ніж більшість озброєнь, які ми бачили у конфлікті", - пояснює експерт.

Існують певні вимоги, які необхідно враховувати, застосовуючи на полі бою такі передові системи озброєння, як HIMARS. "Реальність використання будь-якої зброї така, що необхідно не лише мати її, а й навчити людей роботі з нею. Потрібно мати запасні частини, забезпечити постійне постачання боєприпасів, розробити тактику ефективного застосування. Можна зрозуміти, чому Україна хотіла б отримати одразу набагато більше HIMARS, якби могла, але введення їх у дію - це непросте завдання. Тож це буде повільне та неухильне нарощування числа цих систем озброєння", - вважає експерт.

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Вплив американських РСЗВ на перебіг бойових дій явно відчувається Росією, якій, схоже, нелегко захистити свої війська та інфраструктуру від ударів HIMARS. 18 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ "на пріоритетне враження високоточною зброєю ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Під прицілом склади та командні пункти

Україна використала HIMARS, аби перервати постачання російських артилерійських боєприпасів на фронт, де війська РФ використовують приблизно 20 тисяч снарядів на день, згідно з доповіддю британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI). Це підтверджує і Джастін Крамп: "Найочевидніше - це різке зниження темпу роботи російської артилерії вздовж лінії фронту на Донбасі та на півдні України. І ми можемо багато чого екстраполювати з цього, ґрунтуючись на заявах про склади боєприпасів, знищених ракетними системами, чому є відповідні відеодокази".

Високоточні ракети також використовувалися для ураження важливих цілей. За словами Сергія Братчука, представника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок ракетного удару HIMARS на початку липня під Херсоном загинув російський генерал-майор Артем Насибулін, начальник штабу 22-го армійського корпусу. (В РФ підтвердили загибель від удару НІMARS под Херсоном полковника Олексія Горобця, командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивизии. - Ред.)

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22 липня міноборони Росії заявило, що за 15 днів російські військові знищили чотири РСЗВ HIMARS. Проте, генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, спростував ці заяви. За його словами, жодна із систем не була знищена. Міллі також повідомив, що близько 200 українських військовослужбовців пройшли навчання з використання HIMARS.