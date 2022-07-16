Україна допускає використання HIMARS проти цілей РФ у Криму

Україна може застосувати реактивні системи залпового вогню HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) та інші РСЗВ далекої дії проти російських об'єктів у Криму. Про це у суботу, 16 липня, сказав в ефірі національного телемарафону представник генерального управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Відповідаючи на запитання журналістів, Скібіцький зазначив, що Кримський півострів став "хабом переміщення окупантів" звідки російська військова техніка та підкріплення потрапляють на південь України. Таким чином, скупчення техніки, боєприпасів та матеріалів можуть стати мішенню для РСЗВ, додав він.

Крім того, за його словами, Росія постійно використовує Чорноморський флот, що базується у Криму, для ракетних атак проти України. "І це теж одна з цілей, які необхідно вражати задля безпеки нашої країни", - сказав він.

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Київ обіцяв не застосовувати HIMARS по території РФ

15 липня в інтерв'ю ВВС міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що отримавши від США системи HIMARS, Київ взяв зобов'язання не використовувати їх по російських об'єктах на території РФ. Він сказав, що глава Пентагону Ллойд Остін цікавився у нього щодо Криму, на що Резніков, за його словами, відповів американському колезі: "у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях".

Перші установки HIMARS, згідно з даними ЗМІ, ЗСУ отримали наприкінці червня. Відтоді українське військове керівництво повідомило про кілька успішних операцій по знищенню командних пунктів та складів з боєприпасами росіян на окупованих територіях України.

8 липня президент США Джо Байден санкціонував надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів, який серед іншого містить ще чотири одиниці РСЗВ HIMARS.