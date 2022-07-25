Резніков: HIMARS знищили вже 50 складів РФ з боєприпасами

Українські військові за допомогою американських високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS знищили вже півсотні російських складів із боєприпасами, повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону у понеділок, 25 липня.

"HIMARS наші артилеристи використовують дуже філігранно. Працюють, як хірург зі скальпелем. Був звіт наших колег, і вони, завдяки своєму супутниковому спостереженню, підтвердили нашу інформацію про кількість знищених складів боєприпасів орків (росіян. - Ред.), кількість командних пунктів. Ідеться про півсотні об'єктів, тільки тих, де зберігаються боєприпаси", - сказав він, зазначивши, що знищення складів боєприпасів "надрізає" логістичні ланцюжки росіян і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії.

За його словами, партнери України бачать, що ЗСУ обирають цілі дуже зрозуміло, ефективно вражають їх, "а від цього зростає рівень довіри".

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Винищувачі F-16 й танки "Леопард" для України

Під час телемарафону Резніков також припустив, що Україна може підготувати свої аеродроми для сучасних військових літаків, типу F-16. "У нас є шанс, що наші льотчики почнуть опановувати вже сучасну генерацію літаків. А які це будуть літаки... Усі мріють про F-16. Я б теж про них мріяв, але треба буде щось робити з аеродромами", - сказав він і додав, що наразі вже проведені консультації з технічними інженерними спеціалістами.

"Вони сказали, що можна буде дещо дообладнати на аеродромах, тому я думаю, ми будемо здатні приймати літаки і такого класу. Але головне - початок навчання, щоб після ухвалення політичних рішень ми не втрачали час. Наші льотчики, артилеристи, танкісти та інші спеціалісти мають бути вже готові на випередження, що власне ми і робимо", - зазначив міністр.

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Говорячи про перспективу поставки німецьких бойових танків "Леопард", Резніков додав, що Україна працює над цим. "Скоріше за все, ми почнемо з дружніх країн, у яких є танки "Леопард", які готові нам передати. Це європейські країни. І спочатку - це наш план - це буде кілька десятків танків, на яких ми проводитимемо навчання наших танкових екіпажів. Найімовірніше, у країнах Балтії", - розповів міністр.

За його словами, домовленості щодо надання Україні полігонів для навчання є з міністрами оборони країн Балтії.

"І після того, як танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати паралельно вести розмову про озброєння українських збройних сил сучасними танками. Це не тільки Leopard, ми також намагаємось переконати наших партнерів, що це можуть бути і Abrams американського виробництва", - додав Резніков.

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