Україна отримає від партнерів до 30 HIMARS і MLRS

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 23 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 24 липня (час київський).

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Уряд РФ вкотре розширив список "недружніх країн", включивши до нього острови Гернсі та Мен, які підтримують британські санкції, а також Багамські острови, де запровадили заборону на будь-які операції з Банком Росії та їхнім міністерством фінансів.

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Міноборони РФ визнало удар по Одеському морпорту

Міністерство оборони РФ вперше офіційно визнало удар по морському порту Одеси. Заяву опублікували через добу після удару.

Там стверджують, що знищили український військовий корабель, склад наданих Сполученими Штатами протикорабельних ракет "Harpoon", а також вивели з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту та модернізації корабельного складу Військово-морських сил України.

Раніше російська сторона сказала Туреччині, з якою за день до удару підписала угоду про розблокування українських портів для експорту зерна, що "не має абсолютно ніякого відношення до цієї атаки".

Читайте докладніше: Міноборони РФ визнало удар по Одеському морпорту

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Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив подробиці ранкового обстрілу Миколаєва. "Попередньо відомо про влучання у приватне складське приміщення та територію кількох приватних підприємств. Від влучання боєприпасів зруйновані будівлі підприємств, на одному виникла пожежа", - розповів він у Telegram.

Внаслідок вчорашнього вечірнього обстрілу Корабельного району міста, за його словами, практично вщент знищена ще одна школа у Миколаєві. "Від ударної хвилі та уламків у дев'яти багатоповерхівках вилетіли вікна. Ще у двох приватних будинках сталися пожежі від влучання боєприпасів та уламків. Пошкоджень зазнали також господарчі споруди, автомобілі та гараж. Наразі відомо про п'ятьох поранених, серед них підліток", - написав мер.

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Партнери України передадуть їй 25-30 установок HIMARS (дослівно High Mobility Artillery Rocket System - високомобільні артилерійські ракетні системи. - Ред.) і M270 MLRS (дослівно Multiple Launch Rocket System - Ракетна система залпового вогн. - Ред.). Про це в Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак із посиланням на слова голови комітету з питань збройних сил Палати представників США Адама Сміта журналістам. Напередодні Сміт у складі американської делегації провів у Києві зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та українськими урядовцями.

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У неділю зранку війська РФ зруйнували дві школи в Костянтинівці та Бахмуті, а в Новодмитрівці під вогонь потрапив дитячий садок. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, про постраждалих інформація не надходила.

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Марка "Доброго вечора, ми з України" з'явиться в продажу 28 липня. "Укрпошта" випустила п'ять мільйонів екземплярів, але каже, що на купівлю діятимуть обмеження.

Попередні марки патріотичної серії "Русскій воєнний корабль, іді ... !" та "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" викликав високий ажіотаж. Марки стали колекційними, а "Укрпошта" була змушена вводити обмеження на їхній продаж.

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Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія вразила ракетами "Калібр" в Одеському морському порту "об'єкт військової інфраструктури" 23 липня.

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На Хмельниччині відбили ракетний удар РФ

Близько дев'ятої ранку під час повітряної тривоги в більшості регіонів України в Хмельницькій області протиповітряна оборона збила три ракети. "Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті", - повідомляє командування "Захід" Повітряних сил України.

Станом на 11 годину ранку в більшості областей знову оголошена повітряна тривога.

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Військова розвідка Великобританії вважає, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров міг заговорити про "розширення географії" війни 20 липня для підготовки ґрунту до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях за межами Донбасу. Ця заява Лаврова називається неправдивою у новому звіті британської розвідки. Там зазначають, що РФ не "розширювала" війну, а контроль над Херсонщиною та Запоріжжям були серед початкових цілей військового вторгнення.

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У Києві пройшов другий саміт перших леді та джентльменів

З ініціативи дружини президента України Олени Зеленської 23 липня пройшов другий саміт перших леді та джентльменів.

Володимир і Олена Зеленські з першими леді Литви та Латвії

У ньому взяли участь 23 перших леді. Деякі з них завітали до Києва особисто, зокрема, дружини президентів Литви та Латвії, інші долучилися онлайн. Саміт відбувся у форматі телемосту між п'ятьма країнами. Головна студія була розміщена в Києві, на території національного заповідника "Софія Київська", чотири інші - у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Захід транслювали у понад 20 країнах світу.

На події вдалося зібрати понад три мільйона євро на реанімобілі для України.

Читайте докладніше: Олена Зеленська провела в Києві другий саміт перших леді та джентльменів

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У Донецькій області внаслідок російських атак 23 липня загинули двоє мирних жителів: один в Авдіївці та один у Торецьку. Ще дві людини отримали поранення, повідомив у ранковому оперативному зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Під час повітряної тривоги в Україні на території Хмельницької області близько дев'ятої ранку було чутно звуки вибухів. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, це спрацювали системи протиповітряної оборони.

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Кількість поранених внаслідок обстрілу РФ 23 липня житлових кварталів у Корабельному районі Миколаєва зросла до п'ятьох, серед них є підліток. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у ранковому оперативному зведенні. "По обласному центру було випущено чотири крилатих ракети типу "Калібр". У результаті чого повністю зруйновано заклад освіти, декілька садиб, пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, господарчі споруди, автомобілі, гараж", - розповів він.

Вранці в неділю Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Детальніша інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

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Постачання німецьких ППО Україні затримується - ЗМІ

Постачання Україні систем протиповітряної оборони з Німеччини затримується через відсутність дозволу з боку уряду ФРН, пише видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела.

На початку липня український уряд подав заявку на купівлю 11 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM у німецької компанії з виробництва зброї Diehl Defense. Одна установка вартує 140 мільйонів євро, а всі - 1,5 мільярда євро. Київ запросив фінансову підтримку для закупівлі цих систем. Угоду схвалило німецьке міністерство економіки, але остаточний дозвіл має видати федеральна рада безпеки. Заявка лишається без схвалення вже три тижні. За даними Welt am Sonntag, постачання систем очікується до кінця року.

Читайте детальніше: Постачання німецьких ППО Україні затримується - ЗМІ

++08.38++

Збройні сили України готуються розпочати чи вже розпочали контрнаступ на Херсонщині, йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначається, що відкрита інформація про хід та темпи контрнаступу буде обмеженою та надходитиме з затримкою.

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Вночі в Миколаєві прогриміло більше п'яти потужних вибухів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Інші подробиці поки не відомі.

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Армія РФ намагається створити умови для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, ідеться в ранковому оперативному зведенні генерального штабу Збройних сил України. Росіяни штурмували Вуглегірську ТЕС з різних напрямків, проте українській армії вдалося відкинути їх.

Російські війська обстріляли населені пункти Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське Сумської. На Харківському напрямку обстріляли з артилерії населені пункти Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб'яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інші. На Слов'янському і Краматорському напрямку здійснили обстріл районів Чепіля, Богородичного, Адамівки, Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар'ївки. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших.

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Зеленський: ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині

Збройні сили України послідовно просуваються в Херсонській області, наголосив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 150-го дня війни. "Окупанти намагалися там закріпитись. Їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом "шапкозакидательство". Але чим це допомогло їм? ЗСУ крок за кроком просуваються в області", - сказав він.

Ракетний удар по Одеському морському порту Зеленський назвав цинічним. РФ нанесла його менше ніж за добу після підписання угоди про розблокування порту для експорту українських зернових. "Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з Росією, якісь там домовленості - бачте, що відбувається. Російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що зараз Україні вдається збивати частину російських ракет, а мета - збивати кожну. "І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета", - сказав Зеленський.