Понад мільйон українців отримали статус тимчасового захисту в Польщі - ООН

Тимчасовий захист в Європі отримали офіційно 3,7 мільйона біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія – повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

За останні три тижні ця кількість зросла на 135 тисяч людей, а загалом з кінця травня - на 775 тисяч. Найбільший приріст за кількістю українських біженців показала Польща (40 тисяч людей), Чехія (13,5 тисяч людей) та Велика Британія (близько 13 тисяч людей).

Біженці з України обирають Польщу

Відповідно до даних УВКБ ООН, найбільше українців отримали статус тимчасового захисту перебувають у Польщі - 1 мільйон 234,7 тисячі. Водночас як повідомляє польська прикордонна служба, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країни прибуло 4, 968 мільйонів громадян, а виїхали в Україну - близько трьох мільйонів.

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У Німеччині не всі біженці поспішають отримувати статуc

Наступними після Польщі за кількістю біженців, які зареєструвалися, йде Німеччина. У ФРН українцям дозволено перебувати без статусу до кінця серпня, тому з 893 тисяч зафіксованих біженців за статусом поки звернулись лише 670 тисяч. Подібна ситуація склалася ще лише у Румунії, де половина p 84 тисяч зафіксованих біженців не звернулась за отриманням статусу та Естонії, де з 46 тисяч біженців з України лише 30 тисяч виявили бажання отримати захист.

В усіх інших країнах статистика зафіксованих біженців цілком або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що пов'язано з особливістю їх обліку та завершенням 90-денного терміну перебування в рамках безвізу. Наприклад, у Чехії, що йде третьою за кількістю шукачів тимчасового захисту, за ним звернулися майже всі, хто прибув – 396,18 тисячі з 396,33 тисячі біженців.

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У Болгарії зареєстрованих за статусом тимчасового захисту, більше, ніж біженців

Унікальна ситуація склалася у Болгарії, яка посідає шосте місце за кількістю зареєстрованих отримувачів статусу тимчасового захисту, але водночас виявилась єдиною країною, де їх більше, аніж зафіксованих біженців - 126 тисяч проти 86.

ООН окремо виділяє у звіті Росію та Білорусь, кордон з якими перетнули 1 мільйон 745 тисяч та 16 тисяч людей відповідно. Дослідники не мають даних щодо їх статусу і не знають точно, скільки людей перетнуло кордон у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН, станом на 19 липня, з України виїхало понад 9,5 мільйонів людей, а повернулось (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) - майже 3,8 мільйона. Згідно з цією інформацією, загальну кількість біженців з початку війни можна оцінити приблизно у 5,4-5,5 мільйона людей. "Від початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої домівки. На сьогодні це найбільша криза переміщення людей у світі", - зазначає УВКБ ООН.

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Статус тимчасового захисту

З 2017 року українцям не потрібна віза для в'їзду до Шенгенської зони. Але безвізовий режим дозволяє перебувати в ЄС лише 90 днів. Протягом них можна їздити усією територією Шенгену. Тимчасовий захист практично знімає обмеження на термін перебування у ЄС, яке дає безвіз. Спершу тимчасовий захист діятиме один рік. Якщо ситуація не стане кращою, то його дія автоматично подовжиться на пів року, а потім, за потреби, ще на стільки ж. Після цього Рада ЄС може подовжити захист ще на один рік - до трьох років. Тимчасовий захист дає право на проживання, доступ до ринку праці та житла, соціальну та медичну допомогу.