Понад мільйон українців отримали статус тимчасового захисту в Польщі - ООН

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Усього статус тимчасового захисту у Європі отримали 3,7 мільйона біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія.
Тимчасовий захист в Європі отримали офіційно 3,7 мільйона біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія – повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.
За останні три тижні ця кількість зросла на 135 тисяч людей, а загалом з кінця травня - на 775 тисяч. Найбільший приріст за кількістю українських біженців показала Польща (40 тисяч людей), Чехія (13,5 тисяч людей) та Велика Британія (близько 13 тисяч людей).
Відповідно до даних УВКБ ООН, найбільше українців отримали статус тимчасового захисту перебувають у Польщі - 1 мільйон 234,7 тисячі. Водночас як повідомляє польська прикордонна служба, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до країни прибуло 4, 968 мільйонів громадян, а виїхали в Україну - близько трьох мільйонів.
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Наступними після Польщі за кількістю біженців, які зареєструвалися, йде Німеччина. У ФРН українцям дозволено перебувати без статусу до кінця серпня, тому з 893 тисяч зафіксованих біженців за статусом поки звернулись лише 670 тисяч. Подібна ситуація склалася ще лише у Румунії, де половина p 84 тисяч зафіксованих біженців не звернулась за отриманням статусу та Естонії, де з 46 тисяч біженців з України лише 30 тисяч виявили бажання отримати захист.
В усіх інших країнах статистика зафіксованих біженців цілком або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що пов'язано з особливістю їх обліку та завершенням 90-денного терміну перебування в рамках безвізу. Наприклад, у Чехії, що йде третьою за кількістю шукачів тимчасового захисту, за ним звернулися майже всі, хто прибув – 396,18 тисячі з 396,33 тисячі біженців.
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Унікальна ситуація склалася у Болгарії, яка посідає шосте місце за кількістю зареєстрованих отримувачів статусу тимчасового захисту, але водночас виявилась єдиною країною, де їх більше, аніж зафіксованих біженців - 126 тисяч проти 86.
ООН окремо виділяє у звіті Росію та Білорусь, кордон з якими перетнули 1 мільйон 745 тисяч та 16 тисяч людей відповідно. Дослідники не мають даних щодо їх статусу і не знають точно, скільки людей перетнуло кордон у зворотному напрямку.
Загалом, за даними ООН, станом на 19 липня, з України виїхало понад 9,5 мільйонів людей, а повернулось (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) - майже 3,8 мільйона. Згідно з цією інформацією, загальну кількість біженців з початку війни можна оцінити приблизно у 5,4-5,5 мільйона людей. "Від початку російського вторгнення майже третина українців були змушені залишити свої домівки. На сьогодні це найбільша криза переміщення людей у світі", - зазначає УВКБ ООН.
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З 2017 року українцям не потрібна віза для в'їзду до Шенгенської зони. Але безвізовий режим дозволяє перебувати в ЄС лише 90 днів. Протягом них можна їздити усією територією Шенгену. Тимчасовий захист практично знімає обмеження на термін перебування у ЄС, яке дає безвіз. Спершу тимчасовий захист діятиме один рік. Якщо ситуація не стане кращою, то його дія автоматично подовжиться на пів року, а потім, за потреби, ще на стільки ж. Після цього Рада ЄС може подовжити захист ще на один рік - до трьох років. Тимчасовий захист дає право на проживання, доступ до ринку праці та житла, соціальну та медичну допомогу.