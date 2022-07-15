Німеччина виділить на біженців з України ще 2,4 мільярда євро

До кінця поточного року Німеччина додатково виділить 2,4 мільярда євро на забезпечення базових потреб біженців з України. Про це повідомив федеральний міністр праці країни Губертус Гайль (Hubertus Heil) в інтерв'ю німецькій медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), оприлюдненому у п'ятницю, 15 липня.

"Зараз це не можна підрахувати до євро і центу, тому що ми не знаємо, скільки біженців ще прибуде або скільки повернеться і як довго триватиме війна. Але ми підготувалися", - зазначив Гайль.

За словами урядовця, у системі соціального забезпечення ФРН зареєструвалися майже 360 тисяч українців.

Всього до Німеччини станом на 3 липня прибуло більше 876 тисяч біженців з України. За даними федерального міністерства праці Німеччини, соціальну допомогу попросили менше половини з них.

Як уточнив Гайль, приблизно 30 відсотків серед прибулих до Німеччини українок і українців - діти до 14 років. При цьому допомогу на дітей німецькі відомства надають у 121 тисячі випадків.

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Українські біженці на ринку праці Німеччини

На біржі праці в Німеччині зареєструвалися понад 265 тисяч українських біженок і біженців. Більше двох третин із них складають жінки. Як повідомили у Федеральному агентстві праці, перешкодами на шляху до їхнього працевлаштування стає незнання мови, брак місць для догляду за дітьми, а також загальна ситуація на німецькому ринку праці, що склалася внаслідок війни Росії проти України.

Дозвіл на проходження інтеграційних курсів для вивчення німецької мови отримали вже 144 тисячі українських біженців. 52 тисячі українок та українців уже почали навчання на цих курсах.

Від початку війни Росії проти України німецькі правоохоронні органи зафіксували кілька сотень правопорушень антиукраїнського характеру. Зокрема правоохоронці зафіксували 592 антиукраїнські та 701 антиросійське правопорушення на території Німеччини, так чи інакше пов'язані з війною Росії проти України. У квітні повідомлялося про зафіксоване 181 антиукраїнське та 383 антиросійські правопорушення. Для реєстрації подібних правопорушень відомство створило спеціальний пункт збору інформації Isa Kiew.

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