Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України

Єврокомісія запропонувала додаткові заходи для підтримки людей з України, які рятуються у ЄС від розпочатої Росією війни. Вони повинні допомогти українцям, які вирішили скористатися тимчасовим захистом у ЄС. Ці заходи Єврокомісія (ЄК) ухвалила на своєму засіданні у середу, 23 березня, повідомляє кореспондент DW.

Окрему увагу в Єврокомісії приділили неповнолітнім біженцям з України. Зокрема ЄК створює освітній портал, на якому хоче зібрати всі навчальні матеріали українською мовою. Брюссельські чиновники також організують обмін досвідом між країнами ЄС щодо того, як забезпечити освіту дітям з України. Для цього хочуть залучати зокрема й українських учителів, які користуються тимчасовим захистом у ЄС. У Єврокомісії також розробляють процедуру розподілу між європейськими країнами дітей, які прибули до ЄС без дорослих.

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Також ЄК підготувала механізм надання медичної допомоги біженцям з України, зокрема їх переміщення в інші країни ЄС, де вони можуть отримати цю допомогу. Для цього вже підготували 10 тисяч лікарняних ліжок. У Єврокомісії також працюють над поставками вакцин від коронавірусу, якими могли би щепитися українці, зокрема діти. Брюссельські чиновники оголосили про намір створити мережу психологів і психіатрів, які розмовляють українською мовою, аби вони надавали допомогу біженцям, які потребують психологічної допомоги.

У Єврокомісії хочуть допомогти і пошуку роботи та житла українцям, які рятуються від війни. Для цього створюють "пул талантів" для того, щоб легше знаходити для наявних вакансій українців, котрі мають відповідну кваліфікацію. А ініціатива "безпечне житло" має підтримати європейців, які надають свої помешкання для українців.

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