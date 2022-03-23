 Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України

У Єврокомісії ухвалили нові заходи, які мають підтримати людей з України, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Їм хочуть спростити доступ до освіти, пошук роботи, а також отримання медичного та психологічного захисту.

Українські біженці у Польщі

Українські біженці у Польщі

Єврокомісія запропонувала додаткові заходи для підтримки людей з України, які рятуються у ЄС від розпочатої Росією війни. Вони повинні допомогти українцям, які вирішили скористатися тимчасовим захистом у ЄС. Ці заходи Єврокомісія (ЄК) ухвалила на своєму засіданні у середу, 23 березня, повідомляє кореспондент DW.

Окрему увагу в Єврокомісії приділили неповнолітнім біженцям з України. Зокрема ЄК створює освітній портал, на якому хоче зібрати всі навчальні матеріали українською мовою. Брюссельські чиновники також організують обмін досвідом між країнами ЄС щодо того, як забезпечити освіту дітям з України. Для цього хочуть залучати зокрема й українських учителів, які користуються тимчасовим захистом у ЄС. У Єврокомісії також розробляють процедуру розподілу між європейськими країнами дітей, які прибули до ЄС без дорослих.

Читайте також: Тимчасовий захист ЄС для біженців з України: що варто знати

Також ЄК підготувала механізм надання медичної допомоги біженцям з України, зокрема їх переміщення в інші країни ЄС, де вони можуть отримати цю допомогу. Для цього вже підготували 10 тисяч лікарняних ліжок. У Єврокомісії також працюють над поставками вакцин від коронавірусу, якими могли би щепитися українці, зокрема діти. Брюссельські чиновники оголосили про намір створити мережу психологів і психіатрів, які розмовляють українською мовою, аби вони надавали допомогу біженцям, які потребують психологічної допомоги.

У Єврокомісії хочуть допомогти і пошуку роботи та житла українцям, які рятуються від війни. Для цього створюють "пул талантів" для того, щоб легше знаходити для наявних вакансій українців, котрі мають відповідну кваліфікацію. А ініціатива "безпечне житло" має підтримати європейців, які надають свої помешкання для українців.

Дивитись відео 04:50

Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022)

  • Львів - головний перевалочний пункт

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Львів - головний перевалочний пункт

    Від самого початку російського вторгнення Львів став головним перевалочним пунктом для сотень тисяч біженців з охоплених війною регіонів України. А львівський вокзал - головними воротами для них.

  • Людський потік

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Людський потік

    У перші два тижні війні львівський вокзал приймав в середньому по 40 тисяч пасажирів щодня. На третьому тижні потік трохи зменшився, втім з відкриттям гуманітарних коридорів з узятих в облогу міст, таких як Маріуполь, - знову поновився.

  • Волонтерський центр

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Волонтерський центр

    Біля вокзалу розташований один з кількох пунктів допомоги, що координуються військовою адміністрацією Львівщини. Склад, де збирають та розподіляють "гуманітарку", знаходиться навпроти входу до головного вокзалу.

  • Підбадьорити людей

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Підбадьорити людей

    Керівник волонтерського пункту представляється просто "Вова зі Львова". "В нас був певний досвід організації, тому з першого дня ми якось зв'язалися з адміністрацією та відкрили тут перший пункт допомоги. Координуємо волонтерські групи, біженців та допомогу для них. А головне - намагаємося якось підбадьорити людей".

  • Речі першої необхідності

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Речі першої необхідності

    Потреби пункту вже звичні для багатьох гуманітраних центрів війни: вода, консерви, крупи, ліки першої необхідності, засоби гігієни, підгузки. Все це збирають на складі просто на площі перед вокзалом, а потім перерозподіляють між пунктами біженців.

  • Польські консерви для харків'ян

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польські консерви для харків'ян

    Частину допомоги перерозподіляють просто на пероні. На цьому фото група волонтерів щойно зустріла невеличкий вантаж консервів з пасажирського потягу з Польщі та готується переправити його до Харкова через Полтаву.

  • Пункти обігріву

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Пункти обігріву

    Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує роботу пунктів обігріву на вокзалі. Нині тут чергують співробітники відомчого львівського університету. На фото: Адріан (л) та Женя завершують своє 12-годинне чергування.

  • Зігрітися вночі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Зігрітися вночі

    Вночі біля пунктів обігріву збирається чимало безпритульних або тих, хто чекають тут на продовження подорожі - далі на захід.

  • Польові кухні

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Польові кухні

    Найвеселіший настрій на привокзальній площі при польових кухнях. Тут їх працює одразу п'ять - організовані українським товариством Червоного Хреста, польським Червоним Хрестом, Caritas чи то просто гуртом ентузіастів з котлами, які приїхали із Закарпаття.

  • Суп з куркою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Суп з куркою

    "Зупка бандерівська, унікальна, з української курки, ще вчора бігала, сама до вас у суп просилась", - жартома зазивають до свого котлопункту закарпатці, зберігаючи почуття гумору навіть у найскрутніші часи.

  • Нехитрі розваги для малечі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Нехитрі розваги для малечі

    8-річний Назар з Вознесеньска Миколаївської області під вечір стрибає на батуті на дитячому майданчику біля вокзалу. "Ми цілу добу сюди їхали якоюсь електричкою. Хай хоч ноги розімне", - каже його мама.

  • Дороги, маршрути, евакуація...

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Дороги, маршрути, евакуація...

    З намету біля головного входу до вокзалу майже без зупину лунають оголошення. "Просто зараз готовий до відправлення автобус на Турин, Італія. 60 вільних місць, пріоритет для жінок з дітьми. Це безкоштовно, підходьте", - зазиває Андрій.

  • Допомога волонтерів

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Допомога волонтерів

    Загалом на львівському вокзалі протягом доби в різні зміни працює близько сотні волонтерів: кухарів, медпрацівників, робітників складу, та й тих, хто здатен просто провести та зорієнтувати новоприбулих на незнайомій локації.

  • Все буде добре

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    "Все буде добре"

    12 березня з імпровізованим концертом на львівському вокзалі виступив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакрачук. Він заспівав нову пісню про Львів, а під фінал виступу пообіцяв присутнім, що "Все буде добре".

  • Музика на вокзалі

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Музика на вокзалі

    Музика на вокзалі долинає з різних куточків. Деякі біженці встигли прихопити зі собою лише музичні інструменти.

  • Найпопулярніший маршрут

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Найпопулярніший маршрут

    Напрямок "На Польщу" веде до п'ятого перону. Звідси п'ять разів на добу відходить найпопулярніший рейс - потяг Львів–Перемишль.

  • Вокзальна каса

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Вокзальна каса

    Всі евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з перших днів війни були безкоштовими. Згодом перевізник оголосив, що повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними і надалі.

  • Порожні поїзди на Київ

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    Порожні поїзди на Київ

    Бажаючих повертатись до столиці Києва поки що небагато. У вагоні вечірнього швидкісного потягу "Інтерсіті" зайнято всього три місця.

  • У пошуках даху над головою

    Як львівський вокзал зустрічає біженців

    У пошуках даху над головою

    Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців з охоплених війною регіонів. Скільки їх оселилося в області в приватному порядку - підрахувати ніхто не береться, втім орендувати квартиру у Львові останні два тижні майже неможливо.

    Автор: Ігор Бурдига


Реклама

Докладно

Працівники ДСНС біля зруйнованого ракетним обстрілом РФ торгового центру в Києві

Як працюють київські рятувальники в умовах війни

Про те, як змінились життя і робота київських рятувальників через війну, - у репортажі DW.  

Габек (л) під час зустічі з міністром торгівлі Катару

Габек: Політика відмови від російського газу - це надовго

Переговори віцеканцлера ФРН у країнах Перської затоки покликані знизити залежність від російських енергоносіїв.  