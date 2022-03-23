Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України

Єврокомісія запропонувала додаткові заходи для підтримки людей з України, які рятуються у ЄС від розпочатої Росією війни. Вони повинні допомогти українцям, які вирішили скористатися тимчасовим захистом у ЄС. Ці заходи Єврокомісія (ЄК) ухвалила на своєму засіданні у середу, 23 березня, повідомляє кореспондент DW.
Окрему увагу в Єврокомісії приділили неповнолітнім біженцям з України. Зокрема ЄК створює освітній портал, на якому хоче зібрати всі навчальні матеріали українською мовою. Брюссельські чиновники також організують обмін досвідом між країнами ЄС щодо того, як забезпечити освіту дітям з України. Для цього хочуть залучати зокрема й українських учителів, які користуються тимчасовим захистом у ЄС. У Єврокомісії також розробляють процедуру розподілу між європейськими країнами дітей, які прибули до ЄС без дорослих.
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Також ЄК підготувала механізм надання медичної допомоги біженцям з України, зокрема їх переміщення в інші країни ЄС, де вони можуть отримати цю допомогу. Для цього вже підготували 10 тисяч лікарняних ліжок. У Єврокомісії також працюють над поставками вакцин від коронавірусу, якими могли би щепитися українці, зокрема діти. Брюссельські чиновники оголосили про намір створити мережу психологів і психіатрів, які розмовляють українською мовою, аби вони надавали допомогу біженцям, які потребують психологічної допомоги.
У Єврокомісії хочуть допомогти і пошуку роботи та житла українцям, які рятуються від війни. Для цього створюють "пул талантів" для того, щоб легше знаходити для наявних вакансій українців, котрі мають відповідну кваліфікацію. А ініціатива "безпечне житло" має підтримати європейців, які надають свої помешкання для українців.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Львів - головний перевалочний пункт
Від самого початку російського вторгнення Львів став головним перевалочним пунктом для сотень тисяч біженців з охоплених війною регіонів України. А львівський вокзал - головними воротами для них.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Людський потік
У перші два тижні війні львівський вокзал приймав в середньому по 40 тисяч пасажирів щодня. На третьому тижні потік трохи зменшився, втім з відкриттям гуманітарних коридорів з узятих в облогу міст, таких як Маріуполь, - знову поновився.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Волонтерський центр
Біля вокзалу розташований один з кількох пунктів допомоги, що координуються військовою адміністрацією Львівщини. Склад, де збирають та розподіляють "гуманітарку", знаходиться навпроти входу до головного вокзалу.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Підбадьорити людей
Керівник волонтерського пункту представляється просто "Вова зі Львова". "В нас був певний досвід організації, тому з першого дня ми якось зв'язалися з адміністрацією та відкрили тут перший пункт допомоги. Координуємо волонтерські групи, біженців та допомогу для них. А головне - намагаємося якось підбадьорити людей".
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Речі першої необхідності
Потреби пункту вже звичні для багатьох гуманітраних центрів війни: вода, консерви, крупи, ліки першої необхідності, засоби гігієни, підгузки. Все це збирають на складі просто на площі перед вокзалом, а потім перерозподіляють між пунктами біженців.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Польські консерви для харків'ян
Частину допомоги перерозподіляють просто на пероні. На цьому фото група волонтерів щойно зустріла невеличкий вантаж консервів з пасажирського потягу з Польщі та готується переправити його до Харкова через Полтаву.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Пункти обігріву
Державна служба з надзвичайних ситуацій забезпечує роботу пунктів обігріву на вокзалі. Нині тут чергують співробітники відомчого львівського університету. На фото: Адріан (л) та Женя завершують своє 12-годинне чергування.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Зігрітися вночі
Вночі біля пунктів обігріву збирається чимало безпритульних або тих, хто чекають тут на продовження подорожі - далі на захід.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Польові кухні
Найвеселіший настрій на привокзальній площі при польових кухнях. Тут їх працює одразу п'ять - організовані українським товариством Червоного Хреста, польським Червоним Хрестом, Caritas чи то просто гуртом ентузіастів з котлами, які приїхали із Закарпаття.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Суп з куркою
"Зупка бандерівська, унікальна, з української курки, ще вчора бігала, сама до вас у суп просилась", - жартома зазивають до свого котлопункту закарпатці, зберігаючи почуття гумору навіть у найскрутніші часи.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Нехитрі розваги для малечі
8-річний Назар з Вознесеньска Миколаївської області під вечір стрибає на батуті на дитячому майданчику біля вокзалу. "Ми цілу добу сюди їхали якоюсь електричкою. Хай хоч ноги розімне", - каже його мама.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Дороги, маршрути, евакуація...
З намету біля головного входу до вокзалу майже без зупину лунають оголошення. "Просто зараз готовий до відправлення автобус на Турин, Італія. 60 вільних місць, пріоритет для жінок з дітьми. Це безкоштовно, підходьте", - зазиває Андрій.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Допомога волонтерів
Загалом на львівському вокзалі протягом доби в різні зміни працює близько сотні волонтерів: кухарів, медпрацівників, робітників складу, та й тих, хто здатен просто провести та зорієнтувати новоприбулих на незнайомій локації.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
"Все буде добре"
12 березня з імпровізованим концертом на львівському вокзалі виступив фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакрачук. Він заспівав нову пісню про Львів, а під фінал виступу пообіцяв присутнім, що "Все буде добре".
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Музика на вокзалі
Музика на вокзалі долинає з різних куточків. Деякі біженці встигли прихопити зі собою лише музичні інструменти.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Найпопулярніший маршрут
Напрямок "На Польщу" веде до п'ятого перону. Звідси п'ять разів на добу відходить найпопулярніший рейс - потяг Львів–Перемишль.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Вокзальна каса
Всі евакуаційні поїзди "Укрзалізниці" з перших днів війни були безкоштовими. Згодом перевізник оголосив, що повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними і надалі.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
Порожні поїзди на Київ
Бажаючих повертатись до столиці Києва поки що небагато. У вагоні вечірнього швидкісного потягу "Інтерсіті" зайнято всього три місця.
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Як львівський вокзал зустрічає біженців
У пошуках даху над головою
Від початку війни до Львівської області приїхало майже 210 тисяч переселенців з охоплених війною регіонів. Скільки їх оселилося в області в приватному порядку - підрахувати ніхто не береться, втім орендувати квартиру у Львові останні два тижні майже неможливо.
Автор: Ігор Бурдига